В Норвегии 17-летнего россиянина приговорили к тюрьме за создание бомбы

21:51, 30 октября 2017, ПАИ

В Норвегии суд приговорил 17-летнего россиянина к девяти месяцам тюрьмы за создание взрывного устройства и его установку в центре Осло, передает Reuters.

Прокуратура просила для подростка тюремного срока в два года. Обвинение объясняло свое прошение тем, что россиянин часто посещал исламистские сайты, радикализовался и хранил у себя изображения казней заложников членами группировки «Исламское государство».

Гражданин России отрицал предъявленные обвинения. По его словам, он собирался взорвать бомбу в лесу недалеко от дома.

По данным следствия, вечером 8 апреля подросток установил взрывное устройство в центре Осло, когда там было многолюдно. Позже норвежская полиция задержала 17-летнего россиянина по делу о подозрительном предмете, оставленном в центре Осло.

Всего за день до этого в Стокгольме в Швеции водитель совершил теракт с использованием грузовика, в результате которой погибли пять человек.

Россиянин проживал в Норвегии с 2010 года и ранее подавал прошение об убежище.