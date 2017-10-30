В Госдуме состоится слёт майнеров

21:57, 30 октября 2017, ПАИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что первая всемирная встреча майнеров пройдет в Госдуме 25 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сразу делаю анонс, 25 декабря в этом зале пройдет всемирный первый такой слет майнеров, подтвердило 16 стран участие свое. Это будет интересный разговор профессионалов», — сказал Чернышов.

Он также подчеркнул, что свое участие уже подтвердили США, Белоруссия, Украина, Сингапур и другие страны.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили создать реестр майнеров биткоина.