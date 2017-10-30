0
22:10
Голодец призвала лингвистов обратить внимание на язык рэп-баттлов
21:08
Подростки из Пскова и Великих Лук приняли участие в турнире «Киберспорт - против наркотиков!»
20:50
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
20:25
Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»
20:03
В Университете третьего возраста на факультете ЖКХ открылся новый учебный год
17:54
Сотрудница Псковского музея-заповедника претендует на «Народное признание»
17:51
Семейный праздник «Маленький чемпион» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

В Госдуме состоится слёт майнеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что первая всемирная встреча майнеров пройдет в Госдуме 25 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сразу делаю анонс, 25 декабря в этом зале пройдет всемирный первый такой слет майнеров, подтвердило 16 стран участие свое. Это будет интересный разговор профессионалов», — сказал Чернышов.

Он также подчеркнул, что свое участие уже подтвердили США, Белоруссия, Украина, Сингапур и другие страны.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили создать реестр майнеров биткоина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Голодец призвала лингвистов обратить внимание на язык рэп-баттлов
30 октября 2017
Голодец призвала лингвистов обратить внимание на язык рэп-баттлов
Подростки из Пскова и Великих Лук приняли участие в турнире «Киберспорт - против наркотиков!»
30 октября 2017
Подростки из Пскова и Великих Лук приняли участие в турнире «Киберспорт - против наркотиков!»
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
30 октября 2017
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»
30 октября 2017
Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»
В Университете третьего возраста на факультете ЖКХ открылся новый учебный год
30 октября 2017
В Университете третьего возраста на факультете ЖКХ открылся новый учебный год
Сотрудница Псковского музея-заповедника претендует на «Народное признание»
30 октября 2017
Сотрудница Псковского музея-заповедника претендует на «Народное признание»
Семейный праздник «Маленький чемпион» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 октября 2017
Семейный праздник «Маленький чемпион» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове
30 октября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове

Идет загрузка...