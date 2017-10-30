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Общество

Голодец призвала лингвистов обратить внимание на язык рэп-баттлов

Вице-премьер РФ Ольга Голодец призвала лингвистов не игнорировать параллельное формирование русского языка в среде рэп-баттлов. Об этом она заявила на заседании совета по русскому языку.

«Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать (чтобы понять). А молодежь понимает сходу. Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя», — приводит слова Голодец РИА Новости.

Отметим, что тема рэп-баттлов стала популярной, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов). Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. В Интернете запись поединка набрала уже 26 миллионов просмотров.

Тогда судьи присудили победу Славе КПСС.

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