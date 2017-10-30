0
20:50
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
20:25
Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»
17:02
Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове
11:40
Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств
17:52
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции
11:38
Кредит вам в помощь
11:32
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
Еще новости
Экономика

ВВП России за девять месяцев вырос на 1,8%

Минэкономики представило экономическую статистику. Согласно данным министерства, в сентябре темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) закрепился на уровне, превышающем 2%, пишет Коммерсант.

По оценке Минэкономики, в сентябре ВВП увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года (в августе, по уточненной оценке, прирост составил 2,7%). Рост ВВП в III квартале оценивается на уровне 2,2%, по итогам девяти месяцев — на уровне 1,8%.

Согласно оценке Всемирного банка, экономика России вернулась к росту, и по итогам 2017 года ее ВВП увеличится на 1,7%. Основные факторы ускорения роста, по мнению экспертов банка,— высокие цены на нефть и спрос на внутреннем рынке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
30 октября 2017
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»
30 октября 2017
Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»
Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове
27 октября 2017
Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове
Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств
27 октября 2017
Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции
25 октября 2017
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции 1
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
22 октября 2017
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
20 октября 2017
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле 1
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)

Идет загрузка...