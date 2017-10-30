ВВП России за девять месяцев вырос на 1,8%

22:25, 30 октября 2017, ПАИ

Минэкономики представило экономическую статистику. Согласно данным министерства, в сентябре темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) закрепился на уровне, превышающем 2%, пишет Коммерсант.

По оценке Минэкономики, в сентябре ВВП увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года (в августе, по уточненной оценке, прирост составил 2,7%). Рост ВВП в III квартале оценивается на уровне 2,2%, по итогам девяти месяцев — на уровне 1,8%.

Согласно оценке Всемирного банка, экономика России вернулась к росту, и по итогам 2017 года ее ВВП увеличится на 1,7%. Основные факторы ускорения роста, по мнению экспертов банка,— высокие цены на нефть и спрос на внутреннем рынке.