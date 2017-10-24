Украинские десантники сменят голубые береты на тёмно-бордовые

22:48, 30 октября 2017, ПАИ

Служащие Высокомобильных десантных войск Украины вместо голубых беретов будут носить темно-бордовые. Об этом сообщается на странице пресс-службы командования ВДВ Украины в Facebook.

«Изменение цвета из локальной акции обновления униформы превращается в символический акт присоединения элитных войск Украины к мировым силам безопасности», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, изменение цвета беретов представляет собой «символический акт присоединения элитных войск Украины к мировым силам безопасности». Кроме того, именно темно-бордовые береты носила воздушная пехота Великобритании, где впервые в мире появилась отдельная десантная дивизия, указано в сообщении.

Сейчас темно-бордовые береты носят десантники 19 стран НАТО, а также еще 40 стран. Голубые береты используют в ВДВ России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Болгарии.