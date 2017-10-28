Найдено тело одного из членов экипажа разбившегося Ми-8 у Шпицбергена

22:55, 30 октября 2017, ПАИ

Норвежские спасатели обнаружили на дне океана тело одного из погибших в результате крушения 26 октября российского вертолета Ми-8 у архипелага Шпицберген. «Тело погибшего удалось найти с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) на дне океана примерно в 130 метрах от места затопления вертолета»,— говорится в сообщении на сайте губернатора архипелага.

Напомним, на борту пропавшего вертолета Ми-8 АМТ, принадлежащего авиакомпании «Конверс Авиа» было восемь человек — пять членов экипажа и три научных сотрудника ФГБУ ААНИИ Росгидромета. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.