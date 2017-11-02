РЕВИЗИЯ: Как устроен псковский «Олимп»

16:37, 02 ноября 2017, ПАИ

Все слышали про древний город Олимпия, где зародились первые в истории масштабные спортивные состязания. Своя Олимпия есть и в Пскове. Именно в УСК «Олимп» можно привести свое тело в форму, спортивно провести время, а также попытаться стать настоящим «олимпийцем». Корреспондент Псковского агентства информации побывал в «Олимпе» и выяснил, как устроен современный универсальный спортивный комплекс.

Врата «Олимпа»

Здание спорткомплекса окружено парковкой, поэтому место, где можно оставить автомобиль, есть всегда. Войдя в «Олимп», посетители попадают в просторное и светлое фойе с комфортной зоной ожидания. Также в фойе располагается гардероб, где в холодное время года можно оставить верхнюю одежду и обувь.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















Кроме того, в «Олимпе» на первом этаже есть кафетерий со свежей выпечкой и горячими напитками, где все посетители комплекса могут «вкусно» провести время.

Когда же можно уже пойти поплавать? Не торопитесь, все по порядку: сначала необходимо получить специальный браслет от шкафчика, потом подняться на второй этаж, где и расположена зона бассейна. В раздевалках есть все необходимое: надежно запирающиеся шкафчики, зеркала, фены, душ и отдельный туалет. Стоит отметить, что выход в бассейн осуществляется напрямую из раздевалок через душевые.

Комфорт и безопасность

«- Я шапочку свою дома забыл, можно так пойду?.. - Ну нет, без шапочки не пущу!!!», - наверняка многие хоть раз попадали в похожую ситуацию и пытались уговорить строгую вахтершу закрыть глаза на правила. К сожалению, далеко не все отдают себе отчет в том, что шапочка служит в первую очередь для безопасности самого пловца. Во-первых, она защищает волосы от воздействия хлорированной воды. Во-вторых – препятствует попаданию волос в фильтры бассейна. «Правило шапочки» распространено по всему миру, и «Олимп» - не исключение. Здесь строго следят за тем, чтобы всем было комфортно заниматься в бассейне.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























Температура в бассейне поддерживается на уровне +29 градусов. Всего в «Олимпе» 4 дорожки по 25 метров каждая. Специальная система осушения воздуха и вентиляции, а также пол с подогревом делают особенно комфортным пребывание посетителей в зоне бассейна. А безопасность на воде обеспечивают спасатель и медицинский работник. Бассейн доступен всем по свободному графику с длительностью одного посещения не более чем 2 часа 20 минут.

Сколько стоит?

В целях обеспечения безопасности, посещение бассейна разрешено для детей от 7 лет. До 14 лет дети должны плавать в сопровождении взрослого. Для Пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов I-ой и II-ой групп предусмотрены льготные цены. Со стоимостью одного посещения вы можете ознакомиться здесь:

Разовое посещение бассейна Категория посетителей Рабочие дни Рабочие дни Выходные и праздничные дни На все разовые посещения с 700 до 1700 с 1700 до 2130 с 1000 до 2130 с 2130 до 2300 2 ч. + 20 мин. 2 ч. + 20 мин. 2 ч. + 20 мин. Дети от 7 до 14 лет (в сопровождении взрослых) 100 150 150 110 Взрослые 230 270 270 200 Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды I,II гр. 170 200 200 150 Аренда дорожки 2000 3000 - -

Кстати, с 4 ноября «Олимп» вводит специальную акцию: скидка 25% в вечерние часы с 21:30 до 23:00 на все разовые посещения ежедневно. В продаже есть и абонементы на месяц, которые отличаются количеством посещений и временем визита:

Абонементы на 1 месяц на посещение бассейна Категория посетителей Кол-во посещений Рабочие дни с 700 до 1700 2 ч. + 20 мин. Рабочие дни (с 700 до 2300) выходные (с 1000 до 2300) дни 2 ч. + 20 мин. Дети (от 7 до 14 лет) 4 300 450 Дети (от 7 до 14 лет) 8 550 750 Дети (от 7 до 14 лет) 12 900 1200 Дети (от 7 до 14 лет) неограничен* 1500 2500 Взрослые 4 800 950 Взрослые 8 1350 1450 Взрослые 12 2000 2100 Взрослые неограничен* 3500 4250 Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды I,II гр. 4 550 650 8 1100 1350 12 1650 1750 неограничен* 2900 3600 * - неограничен по времени и посещениям

Стоит отметить, что абонементом может пользоваться только один человек. Абонемент действует в течении месяца, а неизрасходованные посещения аннулируются.

Играй как Джордан!

На первом этаже «Олимпа» располагается просторный спортивный зал площадью 800 квадратных метров со специализированным паркетом и усовершенствованной разметкой для пяти игровых видов.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











































Современный спортзал в «Олимпе» оборудован автоматически опускающимися баскетбольными кольцами, отопительной системой и системой вентиляции, а также четырьмя раздевалками со шкафчиками, душевыми и отдельными туалетами. Выбежать на площадку и влиться в игру можно прямо из раздевалок, минуя длинные коридоры. Кроме баскетбола в спортзале можно поиграть в мини-футбол, гандбол, волейбол и даже в большой теннис. А специально для гостей подготовлены передвижные зрительские трибуны и места на балконе.

Спортзал может арендовать любой желающий:

Прейскурант на аренду спортивного зала Время Цена за час с 700 до 1700 2000 с 1700 до 2100 2500 с 2100 до 2300 2000

Секции и мероприятия

В «Олимпе» работает множество спортивных секций: мини-футбол, гандбол, занятие на воде для начинающих, оздоровительное плавание и аквааэробика для взрослых.

В спортзале комплекса с успехом проводятся различные соревнования. В перечне уже состоявшихся турниров и мероприятий - российские соревнования категории «Б» по спортивно-бальным танцам, Спартакиада союзного государства для детей и юношества по мини-футболу, кубок Псковской области по кудо, а также семейный фестиваль «Комсомольской правды - Псков» «Маленький чемпион».



Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»



Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»



Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»



Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»



Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»



Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»



Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»



Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»















Занятия плаванием, игра в футбол или баскетбол - это здорово, но иногда ребенку так необходима передышка! Расслабиться и повеселиться маленьким посетителям «Олимпа» поможет батутная арена «Кувырком 2». Там же есть специальные стены для запрыгивания и бега, скалодром и поролоновая яма. За безопасность ребенка можно не волноваться: все меры предосторожности соблюдены. Арену можно забронировать в любое время, она также прекрасно подойдет для празднования дня рождения или любого детского праздника.



Фото: Спорткомплекс «Олимп»



Фото: Спорткомплекс «Олимп»



Фото: Спорткомплекс «Олимп»



Фото: Спорткомплекс «Олимп»







Место: Универсальный спорткомплекс «Олимп»

Как попасть: Псков, деревня Борисовичи, д. 1 К2 (прямо за Ледовым дворцом).

Прайс: Разовое посещение бассейна от 100 рублей для детей и от 230 для взрослых. Месячные абонементы доступны от 300 рублей для детей и от 800 рублей для взрослых. Узнать подробности и условия посещения можно по телефону: +7 953 240 40 04.

Официальный сайт: www.olimp-pskov.ru

Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/olimppskov