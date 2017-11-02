РЕВИЗИЯ: Как устроен псковский «Олимп»
Все слышали про древний город Олимпия, где зародились первые в истории масштабные спортивные состязания. Своя Олимпия есть и в Пскове. Именно в УСК «Олимп» можно привести свое тело в форму, спортивно провести время, а также попытаться стать настоящим «олимпийцем». Корреспондент Псковского агентства информации побывал в «Олимпе» и выяснил, как устроен современный универсальный спортивный комплекс.
Врата «Олимпа»
Здание спорткомплекса окружено парковкой, поэтому место, где можно оставить автомобиль, есть всегда. Войдя в «Олимп», посетители попадают в просторное и светлое фойе с комфортной зоной ожидания. Также в фойе располагается гардероб, где в холодное время года можно оставить верхнюю одежду и обувь.
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
Кроме того, в «Олимпе» на первом этаже есть кафетерий со свежей выпечкой и горячими напитками, где все посетители комплекса могут «вкусно» провести время.
Когда же можно уже пойти поплавать? Не торопитесь, все по порядку: сначала необходимо получить специальный браслет от шкафчика, потом подняться на второй этаж, где и расположена зона бассейна. В раздевалках есть все необходимое: надежно запирающиеся шкафчики, зеркала, фены, душ и отдельный туалет. Стоит отметить, что выход в бассейн осуществляется напрямую из раздевалок через душевые.
Комфорт и безопасность
«- Я шапочку свою дома забыл, можно так пойду?.. - Ну нет, без шапочки не пущу!!!», - наверняка многие хоть раз попадали в похожую ситуацию и пытались уговорить строгую вахтершу закрыть глаза на правила. К сожалению, далеко не все отдают себе отчет в том, что шапочка служит в первую очередь для безопасности самого пловца. Во-первых, она защищает волосы от воздействия хлорированной воды. Во-вторых – препятствует попаданию волос в фильтры бассейна. «Правило шапочки» распространено по всему миру, и «Олимп» - не исключение. Здесь строго следят за тем, чтобы всем было комфортно заниматься в бассейне.
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
Температура в бассейне поддерживается на уровне +29 градусов. Всего в «Олимпе» 4 дорожки по 25 метров каждая. Специальная система осушения воздуха и вентиляции, а также пол с подогревом делают особенно комфортным пребывание посетителей в зоне бассейна. А безопасность на воде обеспечивают спасатель и медицинский работник. Бассейн доступен всем по свободному графику с длительностью одного посещения не более чем 2 часа 20 минут.
Сколько стоит?
В целях обеспечения безопасности, посещение бассейна разрешено для детей от 7 лет. До 14 лет дети должны плавать в сопровождении взрослого. Для Пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов I-ой и II-ой групп предусмотрены льготные цены. Со стоимостью одного посещения вы можете ознакомиться здесь:
|
Разовое посещение бассейна
|
Категория посетителей
|
Рабочие дни
|
Рабочие дни
|
Выходные и праздничные дни
|
На все разовые посещения
|
с 700 до 1700
|
с 1700 до 2130
|
с 1000 до 2130
|
с 2130 до 2300
|
2 ч. + 20 мин.
|
2 ч. + 20 мин.
|
2 ч. + 20 мин.
|
Дети от 7 до 14 лет (в сопровождении взрослых)
|
100
|
150
|
150
|
110
|
Взрослые
|
230
|
270
|
270
|
200
|
Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды I,II гр.
|
170
|
200
|
200
|
150
|
Аренда дорожки
|
2000
|
3000
|
-
|
-
Кстати, с 4 ноября «Олимп» вводит специальную акцию: скидка 25% в вечерние часы с 21:30 до 23:00 на все разовые посещения ежедневно. В продаже есть и абонементы на месяц, которые отличаются количеством посещений и временем визита:
|
Абонементы на 1 месяц на посещение бассейна
|
Категория посетителей
|
Кол-во посещений
|
Рабочие дни
с 700 до 1700
2 ч. + 20 мин.
|
Рабочие дни (с 700 до 2300)
|
выходные (с 1000 до 2300) дни
|
2 ч. + 20 мин.
|
Дети (от 7 до 14 лет)
|
4
|
300
|
450
|
Дети (от 7 до 14 лет)
|
8
|
550
|
750
|
Дети (от 7 до 14 лет)
|
12
|
900
|
1200
|
Дети (от 7 до 14 лет)
|
неограничен*
|
1500
|
2500
|
Взрослые
|
4
|
800
|
950
|
Взрослые
|
8
|
1350
|
1450
|
Взрослые
|
12
|
2000
|
2100
|
Взрослые
|
неограничен*
|
3500
|
4250
|
Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды I,II гр.
|
4
|
550
|
650
|
8
|
1100
|
1350
|
12
|
1650
|
1750
|
неограничен*
|
2900
|
3600
|
* - неограничен по времени и посещениям
Стоит отметить, что абонементом может пользоваться только один человек. Абонемент действует в течении месяца, а неизрасходованные посещения аннулируются.
Играй как Джордан!
На первом этаже «Олимпа» располагается просторный спортивный зал площадью 800 квадратных метров со специализированным паркетом и усовершенствованной разметкой для пяти игровых видов.
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
Современный спортзал в «Олимпе» оборудован автоматически опускающимися баскетбольными кольцами, отопительной системой и системой вентиляции, а также четырьмя раздевалками со шкафчиками, душевыми и отдельными туалетами. Выбежать на площадку и влиться в игру можно прямо из раздевалок, минуя длинные коридоры. Кроме баскетбола в спортзале можно поиграть в мини-футбол, гандбол, волейбол и даже в большой теннис. А специально для гостей подготовлены передвижные зрительские трибуны и места на балконе.
Спортзал может арендовать любой желающий:
|
Прейскурант на аренду спортивного зала
|
Время
|
Цена за час
|
с 700 до 1700
|
2000
|
с 1700 до 2100
|
2500
|
с 2100 до 2300
|
2000
Секции и мероприятия
В «Олимпе» работает множество спортивных секций: мини-футбол, гандбол, занятие на воде для начинающих, оздоровительное плавание и аквааэробика для взрослых.
В спортзале комплекса с успехом проводятся различные соревнования. В перечне уже состоявшихся турниров и мероприятий - российские соревнования категории «Б» по спортивно-бальным танцам, Спартакиада союзного государства для детей и юношества по мини-футболу, кубок Псковской области по кудо, а также семейный фестиваль «Комсомольской правды - Псков» «Маленький чемпион».
-
Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
-
Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
-
Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
-
Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
-
Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
-
Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
-
Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
-
Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
Занятия плаванием, игра в футбол или баскетбол - это здорово, но иногда ребенку так необходима передышка! Расслабиться и повеселиться маленьким посетителям «Олимпа» поможет батутная арена «Кувырком 2». Там же есть специальные стены для запрыгивания и бега, скалодром и поролоновая яма. За безопасность ребенка можно не волноваться: все меры предосторожности соблюдены. Арену можно забронировать в любое время, она также прекрасно подойдет для празднования дня рождения или любого детского праздника.
-
Фото: Спорткомплекс «Олимп»
-
Фото: Спорткомплекс «Олимп»
-
Фото: Спорткомплекс «Олимп»
-
Фото: Спорткомплекс «Олимп»
Место: Универсальный спорткомплекс «Олимп»
Как попасть: Псков, деревня Борисовичи, д. 1 К2 (прямо за Ледовым дворцом).
Прайс: Разовое посещение бассейна от 100 рублей для детей и от 230 для взрослых. Месячные абонементы доступны от 300 рублей для детей и от 800 рублей для взрослых. Узнать подробности и условия посещения можно по телефону: +7 953 240 40 04.
Официальный сайт: www.olimp-pskov.ru
Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/olimppskov