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Общество

РЕВИЗИЯ: Как устроен псковский «Олимп»

Все слышали про древний город Олимпия, где зародились первые в истории масштабные спортивные состязания. Своя Олимпия есть и в Пскове. Именно в УСК «Олимп» можно привести свое тело в форму, спортивно провести время, а также попытаться стать настоящим «олимпийцем». Корреспондент Псковского агентства информации побывал в «Олимпе» и выяснил, как устроен современный универсальный спортивный комплекс.

Врата «Олимпа»

Здание спорткомплекса окружено парковкой, поэтому место, где можно оставить автомобиль, есть всегда. Войдя в «Олимп», посетители попадают в просторное и светлое фойе с комфортной зоной ожидания. Также в фойе располагается гардероб, где в холодное время года можно оставить верхнюю одежду и обувь.

  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Вход в «Олимп»
    Фото: Дарья Хваткова

Кроме того, в «Олимпе» на первом этаже есть кафетерий со свежей выпечкой и горячими напитками, где все посетители комплекса могут «вкусно» провести время.

Когда же можно уже пойти поплавать? Не торопитесь, все по порядку: сначала необходимо получить специальный браслет от шкафчика, потом подняться на второй этаж, где и расположена зона бассейна. В раздевалках есть все необходимое: надежно запирающиеся шкафчики, зеркала, фены, душ и отдельный туалет. Стоит отметить, что выход в бассейн осуществляется напрямую из раздевалок через душевые. 

Комфорт и безопасность

«- Я шапочку свою дома забыл, можно так пойду?.. - Ну нет, без шапочки не пущу!!!», - наверняка многие хоть раз попадали в похожую ситуацию и пытались уговорить строгую вахтершу закрыть глаза на правила. К сожалению, далеко не все отдают себе отчет в том, что шапочка служит в первую очередь для безопасности самого пловца. Во-первых, она защищает волосы от воздействия хлорированной воды. Во-вторых – препятствует попаданию волос в фильтры бассейна. «Правило шапочки» распространено по всему миру, и «Олимп» - не исключение. Здесь строго следят за тем, чтобы всем было комфортно заниматься в бассейне. 

  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Раздевалки и бассейн «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова

Температура в бассейне поддерживается на уровне +29 градусов. Всего в «Олимпе» 4 дорожки по 25 метров каждая. Специальная система осушения воздуха и вентиляции, а также пол с подогревом делают особенно комфортным пребывание посетителей в зоне бассейна. А безопасность на воде обеспечивают спасатель и медицинский работник. Бассейн доступен всем по свободному графику с длительностью одного посещения не более чем 2 часа 20 минут. 

Сколько стоит?

В целях обеспечения безопасности, посещение бассейна разрешено для детей от 7 лет. До 14 лет дети должны плавать в сопровождении взрослого. Для Пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов I-ой и II-ой групп предусмотрены льготные цены. Со стоимостью одного посещения вы можете ознакомиться здесь:

Разовое посещение бассейна

Категория посетителей

Рабочие дни

Рабочие дни

Выходные и праздничные дни

На все разовые посещения

с 700 до 1700

с 1700 до 2130

с 1000 до 2130

с 2130 до 2300

2 ч. + 20 мин.

2 ч. + 20 мин.

2 ч. + 20 мин.

Дети от 7 до 14 лет (в сопровождении взрослых)

100

150

150

110

Взрослые

230

270

270

200

Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды I,II гр.

170

200

200

150

Аренда дорожки

2000

3000

-

-

Кстати, с 4 ноября «Олимп» вводит специальную акцию: скидка 25% в вечерние часы с 21:30 до 23:00 на все разовые посещения ежедневно. В продаже есть и абонементы на месяц, которые отличаются количеством посещений и временем визита:

Абонементы на 1 месяц на посещение бассейна

Категория посетителей

Кол-во посещений

Рабочие дни

с 700 до 1700

2 ч. + 20 мин.

Рабочие дни (с 700 до 2300)

выходные (с 1000 до 2300) дни

2 ч. + 20 мин.

Дети (от 7 до 14 лет)

4

300

450

Дети (от 7 до 14 лет)

8

550

750

Дети (от 7 до 14 лет)

12

900

1200

Дети (от 7 до 14 лет)

неограничен*

1500

2500

Взрослые

4

800

950

Взрослые

8

1350

1450

Взрослые

12

2000

2100

Взрослые

неограничен*

3500

4250

Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды I,II гр.

4

550

650

8

1100

1350

12

1650

1750

неограничен*

2900

3600

* - неограничен по времени и посещениям

Стоит отметить, что абонементом может пользоваться только один человек. Абонемент действует в течении месяца, а неизрасходованные посещения аннулируются.

Играй как Джордан!

На первом этаже «Олимпа» располагается просторный спортивный зал площадью 800 квадратных метров  со специализированным паркетом и усовершенствованной разметкой для пяти игровых видов.

  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Спортзал «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова

Современный спортзал в «Олимпе» оборудован автоматически опускающимися баскетбольными кольцами, отопительной системой и системой вентиляции, а также четырьмя раздевалками со шкафчиками, душевыми и отдельными туалетами. Выбежать на площадку и влиться в игру можно прямо из раздевалок, минуя длинные коридоры. Кроме баскетбола в спортзале можно поиграть в мини-футбол, гандбол, волейбол и даже в большой теннис. А специально для гостей подготовлены передвижные зрительские трибуны и места на балконе.

Спортзал может арендовать любой желающий:

Прейскурант на аренду спортивного зала

Время

Цена за час

с 700 до 1700

2000

с 1700 до 2100

2500

с 2100 до 2300

2000

Секции и мероприятия

В «Олимпе» работает множество спортивных секций: мини-футбол, гандбол, занятие на воде для начинающих, оздоровительное плавание и аквааэробика для взрослых.

В спортзале комплекса с успехом проводятся различные соревнования. В перечне уже состоявшихся турниров и мероприятий - российские соревнования категории «Б» по спортивно-бальным танцам, Спартакиада союзного государства для детей и юношества по мини-футболу, кубок Псковской области по кудо, а также семейный фестиваль «Комсомольской правды - Псков» «Маленький чемпион». 

  • Секции «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
  • Секции «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
  • Секции «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
  • Секции «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
  • Секции «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
  • Секции «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
  • Секции «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»
  • Секции «Олимпа»
    Фото: Дарья Хваткова, «Олимп»

Занятия плаванием, игра в футбол или баскетбол - это здорово, но иногда ребенку так необходима передышка! Расслабиться и повеселиться маленьким посетителям «Олимпа» поможет батутная арена «Кувырком 2». Там же есть специальные стены для запрыгивания и бега, скалодром и поролоновая яма. За безопасность ребенка можно не волноваться: все меры предосторожности соблюдены. Арену можно забронировать в любое время, она также прекрасно подойдет для празднования дня рождения или любого детского праздника.

  • Батутная «Кувырком-2»
    Фото: Спорткомплекс «Олимп»
  • Батутная «Кувырком-2»
    Фото: Спорткомплекс «Олимп»
  • Батутная «Кувырком-2»
    Фото: Спорткомплекс «Олимп»
  • Батутная «Кувырком-2»
    Фото: Спорткомплекс «Олимп»

Место: Универсальный спорткомплекс «Олимп»
Как попасть: Псков, деревня Борисовичи, д. 1 К2 (прямо за Ледовым дворцом).
Прайс: Разовое посещение бассейна от 100 рублей для детей и от 230 для взрослых. Месячные абонементы доступны от 300 рублей для детей и от 800 рублей для взрослых. Узнать подробности и условия посещения можно по телефону: +7 953 240 40 04.
Официальный сайт: www.olimp-pskov.ru
Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/olimppskov

Муслим Камалов
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