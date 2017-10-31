Всё, что нужно знать о больничном листке

11:19, 31 октября 2017, ПАИ

Все работники и работодатели сталкиваются на практике с больничным листком (листом временной нетрудоспособности). Здоровье – вещь непредсказуемая, и необходимо учитывать влияние этого фактора на трудовые отношения. Социальное страхование гарантирует социальное обеспечение работникам, временно утратившим возможность полноценно исполнять свои обязанности на работе, а закон регулирует порядок их оформления, выдачи и выплат по ним. Давайте разбираться по порядку.

Какой документ называют лист нетрудоспособности

Листок нетрудоспособности, иначе называемый больничным листом, является очень важным документом, который свидетельствует о том, что лицо, на которого он заведен, временно не может исполнять свои профессиональные обязанности, что является правомерным основанием для отсутствия на рабочем месте.

Эта бумага может фиксировать состояние как самого заболевшего гражданина, так и быть выдана его близкому человеку, который должен осуществлять за ним уход, вследствие чего также временно не может присутствовать на работе.

Законодательное обеспечение

Вопросы, касающиеся временной нетрудоспособности сотрудников и ее документального сопровождения, регламентируются в следующих нормативных актах:

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;

приказ Министерства здравоохранения и соцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности»;

приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1345н «Об утверждении Порядка осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;

письмо Фонда соцстрахования РФ от 5 августа 2011 № 14-03-11/05-8545 «О заполнении листка нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н»;

письмо Фонда соцстраха РФ от 28 октября 2011 № 14-03-18/15-12956 «О разъяснении отдельных положений Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н».

Кто вправе взять листок нетрудоспособности

Право на получение выплаты по больничным листам имеют сотрудники разных категорий:

сотрудники, заключившие с работодателем трудовой договор;

госслужащие, муниципальные работники;

священники;

адвокаты, частные нотариусы;

работники фермерских хозяйств;

участники производственных кооперативов;

люди, чье право на временную трудоспособность наступило не позже месяца со дня их увольнения;

женщины, получившие статус безработных, у которых в течение года после этого наступила беременность;

лица в официальном статусе безработных, получившие травму или заболевание, а также в ситуации протезирования, стационарного лечения, усыновления ребенка;

иные лица, выплачивающие средства в фонд ФСС.

Только для плательщиков взносов в ФСС

Общее требование для всех категорий сотрудников для получения больничного – перечисление взносов в Фонд социального страхования. От времени работы, то есть периодов, в которые производились отчисления, будет зависеть размер выплат):

«свежие» работники, бывшие трудоустроенными в своей жизни менее полугода, могут рассчитывать на выплату не более 1 МРОТ за месяц больничного;

граждане, не успевшие еще проработать в общей сложности 5 лет, вправе рассчитывать на 60% заработка в качестве компенсации по болезни;

работники, имеющие стаж от 5 до 8 лет, в случае нетрудоспособности получат 80% своей зарплаты;

опытные сотрудники, на чьем счету более 8 лет трудового стажа, не потеряют в заработке – им гарантированы 100-процентные выплаты.

Первые три дня нетрудоспособности, кроме случаев ухода за малышом, оплачиваются из средств работодателя, остальное финансирует ФСС.

Основания для оформления больничного

Не каждое недомогание можно оформить как временную нетрудоспособность. Закон четко регламентирует случаи, которые могут являться базой для выдачи лечебным учреждением такого документа. К ним относятся:

болезнь, профзаболевание, отравление, травма (как производственная, так и иная);

получение оздоровления и лечения в санатории;

изготовление и установка протезов;

ситуация карантина;

беременность, роды;

потребность осуществлять уход за близким человеком.

Кому не стоит рассчитывать на листок нетрудоспособности

Не всем трудящимся гражданам, обратившимся к врачу, может быть выдан вожделенный больничный листок. Его не смогут выписать следующим лицам:

тем, у кого в медицинском учреждении не было выявлено достаточных признаков заболевания, травмы и других оснований для нетрудоспособности;

сотрудникам, которые проходят медицинскую комиссию или освидетельствование в случае поступления в Вооруженные силы РФ или просто по плану;

арестованным или взятым под стражу работникам;

имеющим хроническое заболевание, в данный момент не обостренное;

сотрудникам, являющимся учащимся различных учебных заведений.

Куда обращаться за больничным листком

Право на выдачу данного документа имеют все лицензированные здравоохранительные учреждения. Их лицензия на меддеятельность включает в себя в том числе и экспертизу временной нетрудоспособности. Специалистами, чья подпись имеет право быть поставленной на больничном листке, могут быть:

лечащие врачи по любой специализации;

фельдшеры, дантисты, другие медики, если в отношении их существует соответствующее решение исполнительного органа субъекта РФ по здравоохранению;

врачи из клиник по протезированию.

У кого не стоит просить листок нетрудоспособности

Некоторые категории медработников и медорганизаций по закону не имеют права выписывать больничные листы. Вам не выдадут этот документ:

в отделении Неотложной помощи;

на станции переливания крови;

в приемных отделениях больниц;

в грязелечебницах, на бальнеокурортах;

в особых медучреждениях (таких, как Бюро судебной экспертизы, центр катастроф, профилакториях и т.п.);

в нелечебных учреждениях, имеющих отношение к здравоохранению (надзорных, управляющих, имеющих отношение к защите прав потребителя и др.).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В настоящее время законодательно решается вопрос о возможности лицензирования хосписов для получения ими права выдавать больничные листы.

Временные рамки выдачи листка

В зависимости от установленной причины обращения, сотрудник может получить документ о временной нетрудоспособности или сразу, или в день выздоровления (закрытия листка). Однако, есть нюансы, зависящие от повода для нетрудоспособности.

Беременные, которым данный листок нужен для оформления выплат, получат его в день закрытия. Если больной сотрудник нуждается в лечении в другом учреждении, то первая медорганизация, в которую он обратился, закроет его больничный лист, а то учреждение, которое примет его на дальнейшее лечение, продлит его, а по выздоровлении закроет. Если лечиться придется долго, то лист придется периодически продлевать. Первый лист при этом подлежит закрытию, сотрудник отнесет его на работу для оформления пособия, а медорганизация выдаст ему новый, являющийся продолжением предыдущего.

Период действия больничного

Срок, на который выписывается листок нетрудоспособности, зависит от многих факторов.

Если сотрудник обратился к лечащему врачу, то после осмотра медик единолично может принять решение об открытии больничного на срок до 15 дней и выписать его прямо в день обращения. Если выздоровление в этот срок не наступило, больничный может быть продлен в результате следующего визита к врачу – закон разрешает делать это до месячного срока. Если заболевание серьезное, для которого требуется длительное лечение, то для выдачи пролонгированного больничного, который может действовать до 1 года, понадобится заключение специальной врачебной комиссии. Максимальный срок листка по нетрудоспособности предусматривают обстоятельства беременности и родов – до 140 дней.

Когда листок нужен не вам, а вашим близким

Сотрудник, чьего близкого родственника постигла болезнь, может помочь ему, осуществляя уход, при этом получая гарантированную законом социальную поддержку в виде выплат по больничному листку. Осуществляющее уход лицо может быть:

родителем больного;

его опекуном;

попечителем;

другим родственником (с подтвержденным родством).

Когда листок временной нетрудоспособности выдается по уходу за родственником-инвалидом, срок его действия может быть длительным – до 5 месяцев. Особая ситуация со сроками складывается в тех случаях, когда больничный нужен потому, что заболел не сам сотрудник, а его ребенок, за которым нужен домашний уход. Тут есть прямая зависимость с возрастом чада и тяжестью его состояния:

ребенку менее 7 лет – больничный будет выдан на все время лечения или оздоровления в санатории;

возраст с 7 до 15 лет позволяет быть с ребенком до 15 дней по каждой болезни или дольше, если такой вывод даст врачебная комиссия;

родственникам подростков старше 15 лет дадут больничный только по решению соответствующей комиссии, и то ненадолго – на 3 дня;

дети-инвалиды в возрасте до 15 лет имеют право на уход родственников по больничному весь период своей болезни или санаторного лечения, а если дитя-инвалид попало в стационар в связи с тяжелым заболеванием крови, онкологией или осложнениями после прививки, то листок родственнику выдадут на все время пребывания ребенка в лечебном учреждении.

ВНИМАНИЕ! Если малыш болеет долго, то больничный по уходу за ним может выдаваться поочередно разным членам его семьи.

Если детей у сотрудника несколько, и они заболели одновременно или по очереди, то у выдачи листка нетрудоспособности будут такие особенности:

одновременная болезнь детей дает право на выдачу одного больничного листа по уходу за обоими сразу;

если один ребенок болеет, а на протяжении действия больничного листа заболел второй или третий, то лист будет продлен до выздоровления всех детей (все имена больных детей, время их болезни и возраст указываются в листке);

если родственник некоторое время болезни детей не нуждался в освобождении от работы (например, ребенок заболел во время выходных, отпуска или незадолго до окончания декрета и не успел выздороветь до выхода ухаживающего лица на работу), то больничный будет оформлен с первого рабочего дня родственника, а не времени фактического начала заболевания.

ВАЖНО! Если болезнь ребенка началась и закончилась во время отпуска работающего родственника, это обстоятельство никак не влияет на больничные выплаты, поскольку листок нетрудоспособности оформляться не будет. Испорченные дни отдыха также не могут быть перенесены.

Нюансы заполнения больничного листка

Бланк больничного листа является типовым, утвержденным законодательно, он имеет определенные степени защиты от подделывания, за которое виновным грозит серьезная ответственность. Поскольку бланки этих листков являются основаниями для финансовых выплат, их заполнению и правильности оформления уделяется самое пристальное внимание. Заполнение осуществляют медицинские сотрудники, но и работнику, которому этот листок выдается, следует обращать внимание на значимые моменты, чтобы избежать трудностей с назначением выплат. Рассмотрим основные тонкости для лица, оформляющего больничный.

Листок заполняется вручную или на компьютере, на русском языке, большими печатными буквами. Заполняя листок, нельзя пропускать первую ячейку и выходить за границы последних ячеек. Необходимо использовать перьевую, капиллярную или гелевую ручку черного цвета. Шариковую ручку использовать не разрешается. Ошибка или исправления в больничном листе делают его недействительным.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Право пациента на личную тайну запрещает указывать в больничном листе формулировку диагноза. Вместо него в ячейке «причина нетрудоспособности» проставляется унифицированный двузначный код.

Часть, заполняемая работодателем

Прежде чем приступить к своей части больничного, работодатель должен убедиться, что во врачебной части не допущено ошибок, иначе ФСС не примет такой листок к оплате. Если ошибки обнаружились, работнику придется обратиться к врачу за дубликатом. Название организации, где работает лицо, получающее лист, нужно указывать полностью, без сокращений и аббревиатур, кавычки и знаки препинания не исключаются. Если наименование не уместилось в 29 клеточек, можно оборвать его незаконченным. Работодатель не заполняет поле «Приступить к работе», это прерогатива врача. Поле «Дата начала работы» должно быть заполнено только в тех случаях, если сотрудник был уволен.

К СВЕДЕНИЮ! В отличие от врачебной части, «работодательская» допускает в оформлении небольшие недочеты, сохраняющие общую читабельность документа.

Расчеты по больничным выплатам

Алгоритм для расчета выплат по временной нетрудоспособности предусматривает фиксацию следующих показателей:

общая заработная плата сотрудника за два последних года;

среднедневной заработок за этот период (первый показатель нужно разделить на 730 дней в обычном двухлетнем периоде и на 731, если год был високосным);

количество рабочих дней, выпавших на больничный (на это число нужно умножить второй показатель);

коэффициент стажа (60%, 80% или 100%).

СПРАВКА! Максимальная сумма, которую может получить на руки обладатель больничного листка, составляет 270 450 рублей в год.

Пример расчета

Работник ООО «Вера-мода», имеющий стаж 10 лет, за 2 последних года заработал 920 тыс. руб. В результате заболевания гриппом ему был выдан больничный на 10 дней. Посчитаем сумму, которая ему положена по листку нетрудоспособности: 920 000 / 730 х 10 = 12 602 руб. Из этих средств будет вычтен НДФЛ. Работник получит их после выхода на службу, со следующей зарплатой.