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Общество

Псковская область не вошла ни в одну программу по ликвидации устаревших пестицидов

Псковская область не вошла ни в одну программу по ликвидации устаревших пестицидов, сообщила заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Татьяна Можжина. Об этом с посвященной итогам "Года Экологии" в регионе пресс-конференции, которая проходит сегодня, 31 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Но мы не теряем надежду и продолжим работу в следующем году», - подчеркнула Татьяна Можжина.

По ее словам, федеральные средства выделяются лишь на обеспечение хранения пестицидов на складах в деревне Лесное Палкинского района. Ежегодно на хранение пестицидов выделяется 1 млн 200 тысяч рублей. Деньги также идут на мониторинг окружающей среды вокруг складов, на осмотр бочек. «Большая часть этих мероприятий завершена. Сейчас проводим лабораторные замеры - воздух, почва, вода. Замеры не привышают нормативов», - отметила Татьяна Можжина.

По её словам, всего в Псковской области скопилось порядка 650 тонн устаревших пестицидов. 

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