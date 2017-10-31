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Общество

До 9 ноября псковичи могут подать заявку на вступление в Молодёжный парламент

Псковское областное Собрание депутатов проводит конкурс по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента, по результатам которого будет сформирован персональный состав и его кадровый резерв на два года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», до 9 ноября псковичи в возрасте от 18 до 35 лет могут подать в конкурсную комиссию документы, подтверждающие уровень подготовки и степень общественной поддержки. Пакет документов предоставляется в электронном виде на адрес: mp@pskovsobranie.ru. Все необходимые условия прописаны в Положении о проведении конкурса.

Добавим, Молодежный парламент является коллегиальным совещательным и консультативным органом по вопросам государственной молодежной политики Псковской области. Цель его создания -  привлечение молодежи к участию в нормотворческой деятельности Псковского областного Собрания депутатов, повышение активности молодежи в общественно-политической жизни Псковской области.

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