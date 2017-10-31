Специалисты ПсковГУ готовят описание основных памятников природы области

11:34, 31 октября 2017, ПАИ

Госкомитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды заключил контракт с ПсковГУ на подготовку монографии, посвященной памятникам природы Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с посвященной итогам «Года экологии» в регионе пресс-конференции, об этом рассказала зампредседателя комитета Татьяна Можжина.

«К 1 декабря мы получим книгу, которая станет основой по природным ценностям Псковской области. Она будет предоставлена библиотекам Псковской области и станет учебником, научно-популярным изданием, которое объединит все данные именно для детей, школьников и студентов», - пояснила она.