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86 га земли в Псковской области занимали несанкционированные свалки

В этом году 86 га земли в Псковской области оказались использованы для несанкционированных свалок, сообщил на пресс-конференции 31 октября и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Псковской области Геннадий Полоцкий. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам руководителя ведомства, за 9 месяцев удалось обнаружить 759 мест несанкционированных свалок свалки, 595 из них на площади 60 га ликвидированы.13 лиц привлечены к ответственности, наложены штрафы на сумму в 522 тысячи рублей. В основном валки располагались на землях населенных пунктах. «Что свидетельствует о плохой работе органов местного самоуправления. Также свалки обнаруживались и на землях сельхозназначения», - добавил Геннадий Полоцкий.

В общей сложности сотрудники ведомства за 9 месяцев выявила более 200 нарушений и наложили штрафом на сумму в 1,5 млн рублей. 

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