Дмитрий Месхиев: К середине ноября станет известно имя нового директора Псковской областной филармонии
К середине ноября станет известно имя нового директора Псковской областной филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.
По его словам, на примете есть несколько кандидатур.
Ранее сообщалось, что Артем Татаренко написал заявление об уходе с поста директора Псковской областной филармонии по собственному желанию. Срок его полномочий завершается 10 ноября. Он также добавил, что увольнение связано с его переходом на новую работу.
Напомним, о том, что директор компании «ЧеТВ», известный в Пскове продюсер и режиссер Артем Татаренко назначен директором Псковской областной филармонии стало известно 16 ноября 2016 года.