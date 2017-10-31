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Дмитрий Месхиев: К середине ноября станет известно имя нового директора Псковской областной филармонии

К середине ноября станет известно имя нового директора Псковской областной филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

По его словам, на примете есть несколько кандидатур.

Ранее сообщалось, что Артем Татаренко написал заявление об уходе с поста директора Псковской областной филармонии по собственному желанию. Срок его полномочий завершается 10 ноября. Он также добавил, что увольнение связано с его переходом на новую работу.

Напомним, о том, что директор компании «ЧеТВ», известный в Пскове продюсер и режиссер Артем Татаренко назначен директором Псковской областной филармонии стало известно 16 ноября 2016 года.

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