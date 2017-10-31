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Общество

3 ноября Псковская область присоединится к Большому этнографическому диктанту

3 ноября Псковская область присоединится к Большому этнографическому диктанту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Почти 2 тысячи площадок Большого этнографического диктанта откроется в России и странах ближнего зарубежья 3 ноября. Это в два раза больше, чем в 2016 году. Диктант стартует 3 ноября в единое время – в 10:00 (мск).

Проверить свои знания в  области этнографии может любой желающий. В Пскове тестирование будет проходить на двух площадках Псковского государственного университета — на пл. Ленина, 1 (ауд. 63) и на ул. Советской, 21 (ауд. 23), а также в Псковском филиале Российской международной академии туризма (РМАТ) на ул. Гагарина, 4. Поучаствовать в диктанте смогут и жители южной столицы области в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта на пл.  Юбилейной, 4, корпус 1, аудитория 217, также в этнодиктанте примут участие в жители поселка Струги Красные.

Диктант состоит из 30 тестовых вопросов. 20 вопросов – одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за правильное выполнение всех заданий – 30 (по одному баллу за каждый правильный ответ). На написание Большого этнографического диктанта отводится 45 минут.

Большой этнографический диктант пройдет накануне Дня народного единства в каждом из 85 регионов России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, с предложением провести диктант обратились Бельгия и Франция.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Также организаторы предусмотрели возможность написания диктанта прямо из дома в онлайн-режиме. Для этого нужно зайти на сайт Большого этнографического диктанта www.miretno.ru или на сайт информационного партнера акции - газеты «Комсомольская правда» и выполнить тестовые задания. Пройти диктант можно с 10:00 по московскому времени 3 ноября до 23:59 по московскому времени 5 ноября.

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