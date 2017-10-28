0
17:00
Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры
17:00
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле
13:20
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
14:07
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
20:51
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
10:00
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
09:08
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Еще новости
Происшествия

Гражданин Белоруссии повторно задержан во время сбора клюквы в заповедных псковских болотах

Гражданин Белоруссии повторно задержан во время сбора клюквы в заповедных псковских болотах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Государственные инспекторы задержали сборщика клюквы в охранной зоне - в деревне Болтухино Локнянского района. В прошлом году на молодого человека уже составлялся протокол об административном правонарушении за сбор ягод, но так как он сообщил о себе неверные данные, штраф не был выплачен. Однако оперативные сотрудники узнали нарушителя и не оставили его проступок без внимания. Гражданин Белоруссии был доставлен в здание администрации Полистовского заповедника, где удалось выяснить его настоящие данные. «Теперь от наказания в виде штрафа в три тысячи рублей он не скроется», - отметили в пресс-службе.

В Полистовском заповеднике добавили, что количество сборщиков-нарушителей выросло по сравнению с прошлым годом. «Многие люди начали сбор ещё зёленой клюквы задолго до разрешённой даты 17 сентября, поэтому патрулирование по пресечению сбора ягод у деревни Цевло в Бежаницком районе и деревни Гоголево в Локнянском районе осуществлялось с начала сентября», - добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры
28 октября 2017
Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры 1
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле
27 октября 2017
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле 1
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
27 октября 2017
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 3
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
23 октября 2017
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
23 октября 2017
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
23 октября 2017
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5

Идет загрузка...