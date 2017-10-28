Гражданин Белоруссии повторно задержан во время сбора клюквы в заповедных псковских болотах

11:59, 31 октября 2017, ПАИ

Гражданин Белоруссии повторно задержан во время сбора клюквы в заповедных псковских болотах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Государственные инспекторы задержали сборщика клюквы в охранной зоне - в деревне Болтухино Локнянского района. В прошлом году на молодого человека уже составлялся протокол об административном правонарушении за сбор ягод, но так как он сообщил о себе неверные данные, штраф не был выплачен. Однако оперативные сотрудники узнали нарушителя и не оставили его проступок без внимания. Гражданин Белоруссии был доставлен в здание администрации Полистовского заповедника, где удалось выяснить его настоящие данные. «Теперь от наказания в виде штрафа в три тысячи рублей он не скроется», - отметили в пресс-службе.

В Полистовском заповеднике добавили, что количество сборщиков-нарушителей выросло по сравнению с прошлым годом. «Многие люди начали сбор ещё зёленой клюквы задолго до разрешённой даты 17 сентября, поэтому патрулирование по пресечению сбора ягод у деревни Цевло в Бежаницком районе и деревни Гоголево в Локнянском районе осуществлялось с начала сентября», - добавили в пресс-службе.