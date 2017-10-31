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Артем Татаренко покидает пост директора Псковской областной филармонии

Артем Татаренко написал заявление об уходе с поста директора Псковской областной филармонии по собственному желанию, стало известно Псковскому агентству информации. Сам Артем Татаренко подтвердил ПАИ эту информацию. По его словам, срок его полномочий завершается 10 ноября. Он также добавил, что увольнение связано с его переходом на новую работу.

Артем Татаренко

«Не было ни скандалов, ни нареканий к моей работе», - добавил Артем Татаренко. Он отказался назвать новое место своей работы, сообщив, что сможет рассказать об этом «через месяц».

Напомним, о том, что директор компании «ЧеТВ», известный в Пскове продюсер и режиссер Артем Татаренко назначен директором Псковской областной филармонии стало известно 16 ноября 2016 года.

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