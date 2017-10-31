В региональный Фонд капремонта примут на работу нового сотрудника

12:03, 31 октября 2017, ПАИ

Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области примет на работу специалиста отдела капитального ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Должностные обязанности:

- контроль за организацией и проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД;

- решение технических, организационных вопросов с подрядной организацией при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества МКД;

- участие в подготовке первичных дефектных актов;

- решение вопросов по обеспечению проведения работ по капитальному ремонту МКД с третьими лицами;

- проведение встреч с собственниками МКД для решения возникающих проблем;

- подготовка письменных ответов на обращения граждан, органов власти и т. п.



Требования: высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» или «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация инженер-строитель, опыт работы в сфере строительства, в эксплуатации зданий и сооружений, ЖКХ.

Условия: пятидневная рабочая неделя; оформление в соответствии с трудовым законодательством; полная занятость, полный рабочий день. Адрес организации: Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж.

Резюме направлять по адресу электронной почты: info@fkr60.ru. Дополнительная информация по адресу: 180007, Псков, улица Петровская, 51 или по телефону 8 (8112) 29 82 28.