0
17:00
Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры
17:00
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле
13:20
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
14:07
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
20:51
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
10:00
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
09:08
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Еще новости
Происшествия

Два жителя Пыталово лишились денег из-за мошенников

29 октября жительнице Пыталово позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Обманным путем он выяснил реквизиты банковской карты женщины. После чего с ее карты пропали более пяти тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Другой местный житель 23 октября в результате действий неизвестного мошенника лишился 10 тысяч рублей, они также пропали с его банковской карты.

Потерпевшие обратились за помощью в отделение МВД России по Пыталовскому району. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования возбужденных уголовных дел.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры
28 октября 2017
Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры 1
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле
27 октября 2017
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле 1
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
27 октября 2017
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 3
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
23 октября 2017
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
23 октября 2017
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
23 октября 2017
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5

Идет загрузка...