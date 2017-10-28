Два жителя Пыталово лишились денег из-за мошенников

12:06, 31 октября 2017, ПАИ

29 октября жительнице Пыталово позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Обманным путем он выяснил реквизиты банковской карты женщины. После чего с ее карты пропали более пяти тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Другой местный житель 23 октября в результате действий неизвестного мошенника лишился 10 тысяч рублей, они также пропали с его банковской карты.

Потерпевшие обратились за помощью в отделение МВД России по Пыталовскому району. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования возбужденных уголовных дел.