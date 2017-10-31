Бойцы невидимого фронта

17:50, 31 октября 2017, ПАИ

Когда мы думаем о тех, кто спасает человеческие жизни, в первую очередь вспоминаем врачей. Но никто не задумывается, что своими достижениями доктора во многом обязаны незаметным за их спинами медицинским сёстрам – этаким «бойцам невидимого фронта». Сестринская работа зачастую воспринимается как «принеси-подай». Однако сегодня это востребованная и престижная профессия. Правда, мало кто знает, насколько тяжело работать среднему медперсоналу в экстренных условиях, особенно тем, кто находится в операционной плечом к плечу с хирургом. Такой труд требует физической и психологической выносливости. Как молодые хрупкие медсёстры переносят нагрузки и почему остаются в профессии? О том, что скрывается за внешне спокойной и размеренной работой людей, обеспечивающих функционирование операционной Псковской областной клинической больницы, узнали корреспондент и фотограф Псковского агентства информации.

Режимный объект

Псковской областной клинической больнице уже более 200 лет, и буквально с первых дней работы в ней функционировали операционные залы, разбросанные по разным корпусам. Современный операционный блок появился только в 2007 году после завершения его строительства. Сейчас в корпусе ежегодно проводятся тысячи операций, оказывается высокотехнологическая медицинская помощь. И ни одно оперативное вмешательство невозможно представить без участия медицинских сестёр.

Пациенты их, как правило, почти не видят. Весьма короткое общение с операционными медсёстрами происходит во время перевозки от санпропускника до операционной. И этот небольшой промежуток времени очень важен, ведь на операции люди отправляются далеко не в радужном настроении. В такие минуты больной чувствует себя незащищенным, слабым, хочет человеческого участия. Спокойную и размеренную атмосферу перед операцией обеспечивают именно медсёстры, которым иногда приходится объяснять людям, зачем их привязывают к столу или почему следует снимать украшения.

Но это далеко не единственная задача медсестёр. Каждый день уже в 8:15 средний медперсонал начинает готовиться к приёму пациентов. Оперблок Псковской областной больницы состоит из двух этажей, на которых расположены 10 операционных. В каждой из них ежедневно работают две медсестры. Утром они моют руки и надевают стерильную одежду, после чего начинают подготовку к операции. Кстати, одна из сестёр операционной «стерильная», другая - «грязная»: первая работает возле операционного стола, вторая – на подхвате (укладывает больного, убирает с пола упавшие инструменты и т. д.). Иногда к работе «грязной» сестры могут привлекать санитарок, но далеко не всех – это довольно сложная работа, требующая определенных знаний и подготовки. Врачи должны им доверять и быть уверенными, что всё будет исполнено чётко и без ошибок.

«Стерильная» сестра может провести в операционной весь рабочий день (до 17:00), никуда не отлучаясь даже по личным нуждам. Ведь операции бывают разные, многие из них длятся часами и требуют постоянного присутствия сестёр. К тому же, помимо плановых операций никто не застрахован и от экстренных, к которым оперблок должен быть готов круглосуточно. Поэтому есть и дежурные медсёстры.

И все они должны «на зубок» знать, для чего нужен тот или иной хирургический инструмент со специфическим названием, как функционирует современное оборудование, чтобы уметь подготовить его к операции. Доктор, придя, сразу приступает к операции, а вся работа по её подготовке ложится на плечи медсестёр. Перед приёмом каждого больного следует не только подготовить оборудование, но и перестелить бельё. В общем, обеспечить максимальную безопасность для пациента (в частности, обезопасить от кровяных инфекций) и комфортные условия для работы хирурга.

Медицинские сёстры – это те самые сотрудники, на которых завязана вся работа оперблока. Они приходят сюда осознанно, потому что «пофилонить» на таком «режимном объекте» вряд ли получится. Медсёстры весь день крутятся «как белки в колесе» в условиях постоянного стресса и ценят каждую свободную минуту, ведь зачастую у них нет времени ни чая попить, ни в туалет сходить.

«Святая святых»

С их ответственной, тяжелой и важной работой, которая всегда скрыта от посторонних глаз, журналистов ПАИ познакомила старшая медицинская сестра операционного блока Псковской областной клинической больницы Татьяна Шляхова. «У нас здесь очень интересно», - с такими словами она встретила нас на пороге оперблока.

Просто так в операционный блок не попасть – пришлось переодеться в стерильные костюмы, надеть чепчики и маски, простерилизовать руки. После облачения в чистый наряд и краткого инструктажа («без масок не входить», «к столам близко не подходить») мы отправились в одну из операционных, где шла подготовка к приёму пациента. «Стерильная» сестра заканчивала раскладывать инструменты для хирурга, а «грязная» уже ушла за каталкой для больного. Стекались в помещение и другие участники процесса - анестезиолог, анестезист и два доктора.

Во многих операционных можно заметить иконки, большинство из которых медикам дарят пациенты. Помимо большого количества современного оборудования и диковинных для простого человека инструментов в каждом помещении висит гигрометр для измерения температуры и влажности воздуха, за этими показателями также следит медсестра. «Раньше было тяжеловато, с новым оборудованием полегче», - прокомментировала Татьяна Шляхова.

Перед входом в одну из операционных она остановилась перед лазерным аппаратом дробления камней в почках, заметив, что каждая медсестра знает, как он устроен. «Медсёстры у нас грамотные и многопрофильные, они могут подменить друг друга в операционной любой хирургии, в каждой из которых проводится не меньше 10 разновидностей операций. Наши девочки могут всё», - уверенно заявила старшая медсестра и подчеркнула, что в Псковской областной больнице на высоком уровне проводятся нейрохирургические, гинекологические, урологические, эндоскопические и другие операции.

«У нас работа не по шаблону, когда нужно измерить температуру, дать таблетку и назначить анализы. Каждая операция сулит неожиданность, нужно думать на пару шагов вперёд, готовиться к любым исходам», - рассказала она об особенностях работы медсестёр. Каждая из них должна уметь предугадать все исходы хирургического вмешательства и быть готова к нескольким видам операций. Сёстрам приходится учиться на протяжении всей жизни, ведь каждая операция может быть не похожа на предыдущую, но всегда требует чётких, слаженных действий медиков.

В связи с этим Татьяна Шляхова убеждена, что операционные медсёстры не подвержены профессиональному выгоранию: «У нас творческая работа. Мы постоянно учимся, общаемся друг с другом, с врачами, с пациентами».

Бригада спецназа

Несмотря на то, что работа в операционной тяжелая и требует не только моральной, но и физической выносливости, сестринский коллектив в Псковской областной больнице довольно молодой. Здесь работает всего одна медсестра пенсионного возраста, а сама Татьяна Шляхова относится к «аксакалам» профессии - старшая медсестра посвятила операционной почти 25 лет своей жизни. Она окончила Новгородский университет и имеет высшее сестринское образование, но до сих пор продолжает учиться - посещает курсы повышения квалификации, занимается самообучением. «Мне это нравится. Всегда надо быть в тонусе, жизнь не стоит на месте, все постоянно меняется», - пояснила она.

В обязанности старшей медсестры входит обучение молодого коллектива, материальное обеспечение оперблока, бумажная работа, также она следит за порядком и состоянием оборудования, при необходимости приглашает медтехника. Однако, в любой момент Татьяна готова всё это бросить, переодеться и занять место у стола в операционной, как в былые времена. «Мы тут как бригада спецназа – один за всех и все за одного, - заверила старшая медсестра. – Мы взаимозаменяемы, мобильны, друг друга выручаем, и всегда у нас порядок».

Удалось нам познакомиться и с её подопечными, которые с таким же неподдельным энтузиазмом относятся к своему труду. «Я люблю свою работу и не представляю себя на каком-либо другом месте, - рассказала медсестра Дарья Тихомирова, которая работает в операционной уже три года. – Ещё на практике я поняла, что это моё. Отбери это у меня – сразу чего-то не хватает». Она проронила, что постоянно пропускает всё через себя, сострадает пациентам, а иногда и поплакать приходится, когда врач слишком эмоционален во время операции. «Здесь нельзя развернуться и уйти, даже если врач случайно чем-то обидел. Всё приходится молча терпеть. Характеры разные у всех, доктор может понервничать», - добавила она. Несмотря на это, Дарья довольна своей работой и не готова её променять на другую: «Я не хочу быть врачом, я хочу быть сестрой».

Татьяна Шляхова заметила, что многие медсёстры понимают врачей не то что с полуслова, но даже с полувзгляда. Они могут распознать, с чем связана та или иная реакция хирурга, почему он так себя повёл и что ему требуется в данный момент. «Врачи полностью полагаются на сестер. Доктор только сказал «А», а у сестры уже все готово. Наши девочки молодцы», - улыбнулась старшая медсестра.

«Они без нас не могут», - присоединилась к разговору о медиках операционная сестра Людмила Митрофанова. Она заверила, что все медсёстры знают, куда идут, еще на практике. «Работа сложная, зато любимая», - заявила она.

«Врачи без нас не смогут, - подтвердила Татьяна Шляхова. - Медсестра – это правая рука хирурга, и врачи это прекрасно понимают, поэтому ценят нас».

Операционная сестра Любовь Петухова, стаж которой составляет 13 лет, тоже не может жить без своей работы: «Не могу я просто сидеть на посту и общаться с пациентами. Здесь постоянное движение, это интересно. Оперблок – это моё». Она считает, что самое главное - не впадать в панику и ответственно выполнять свою работу.

Уже 20 лет работает в операционной медсестра Ольга Абраменко. «Здесь я ощущаю, что помогаю людям. Работая в офисе, не видишь результата своей работы. Само по себе это приятно», - так объяснила она свою приверженность медицине. Она вспомнила, что с самого детства тянулась к профессии медсестры, но поначалу была «романтика», а настоящая работа началась уже в операционной. Тем не менее, Ольга по-прежнему всем довольна: «На посту менее активная работа, здесь постоянно в тонусе, мозг всегда работает. Врачом я тоже не хочу быть. Каждому своё». Отметила она и интересный, дружный коллектив медсестёр, которые общаются не только на работе, но и организуют совместный отдых. «Работа – это фактически наш второй дом», - добавила медсестра и заметила, что близкие относятся к этому факту с пониманием.

Заметная фигура в оперблоке - Ксюша Алексеева, которая 4 года трудится санитаркой. Она одна из тех сотрудниц, которой доверяют участие в операциях в качестве «грязной» сестры. На операции она ходит с радостью, так как любит учиться, узнавать что-то новое, не забывая о лежащей на ней ответственности. Благодаря своей работе она не понаслышке знает, что такое больница, всегда готова подискутировать с друзьями, которые критично отзываются о медиках.

«Два этажа и девчонки – это моё богатство. Умницы с «золотыми» руками», - ласково сказала Татьяна Шляхова.

Кстати, сестринский коллектив в оперблоке - женский, медбратья здесь не задерживаются – не выдерживают нагрузок. Среди врачей ситуация несколько иная – гендерный состав примерно 50 на 50.

Работать на хирурга и его успех

Операционным медсёстрам приходится работать не только в оперблоке, но и в приёмном покое, где находится перевязочный кабинет - так называемая «малая операционная». В этом месте происходит первичная хирургическая обработка, не требующая госпитализации. «Здесь часто бывает опасно – контингент поступает разный», - заметила Татьяна Шляхова. Она рассказала, что на больничную койку попадают люди, от которых медсёстрам приходится слышать ненормативную лексику, нелестные высказывания в свой адрес, но всех пациентов нужно одинаково хорошо лечить. В таких случаях медперсонал умеет абстрагироваться, что выглядит как равнодушие, а ведь им далеко не всё равно.

«Своё «я» нужно прятать глубоко, работая на пациента, хирурга и его успех, создавая максимальные условия для его работы», - пояснила старшая медсестра оперблока. Она подчеркнула, что жизнь каждого пациента зависит от тандема врач-медсестра, которые должны уметь взаимодействовать на невербальном уровне. «Доктор вздохнул – сестра поняла, почему он это сделал», - привела пример «высшего пилотажа» своих подопечных старшая медсестра. Такие навыки приобретаются в процессе работы, главное – интересоваться всем новым и уметь быстро соображать.

«Это безумно интересная работа, у нас не соскучишься», - ещё раз сказала Татьяна Шляхова, которая считает, что каждая операция – это своего рода адреналин для медсестёр.

«Жители Пскова шьются хорошими нитками»

Администрация Псковской областной больницы, в свою очередь, обеспечивает персоналу все необходимые условия для комфортной работы и обучения. Внедряются новые технологии, закупаются новейшие инструменты и оборудование. Только на закупку самого современного шовного материала для операций больница ежегодно тратит около 3,5 миллионов рублей. Поэтому жители Пскова могут быть спокойны: несостоятельности швов операционной раны не будет.

За возможность саморазвития и постоянное пополнение материально-технической базы медсёстры благодарны руководству больницы. Татьяна Шляхова упомянула заместителя главного врача по хирургии Игоря Дитриха, который воспитал многих отличных хирургов и по-прежнему «оперирует, как пишет». «Благодаря им мы не стоим на месте», - резюмировала старшая медсестра оперблока.

В числе достижений больницы стоит упомянуть открывшееся несколько лет назад Центральное стерилизационное отделение, которое стало настоящим подарком для медсестер оперблока. Раньше они обрабатывали использованные инструменты вручную, и делать это приходилось вечером, после тяжёлого рабочего дня и нескольких операций. Теперь же в ЦСО установлены моечные машины, которые водой, температурой, щёлочью и кислотой моют инструменты.

Медсестра Настя, заведующая этой техникой, рассказала, что после «стирки» инструменты отправляются в сушильные шкафы, а оттуда – на контроль качества обработки, который, несмотря на высокие технологии, ведётся и вручную – с помощью специальных катализаторов инструменты проверяют на наличие скрытой крови.

Затем зажимы, ножницы и скальпели забирают медсёстры оперблока, чтобы сформировать новые наборы и направить их на стерилизацию. Инструмент (к слову, как и выстиранное бельё) пакуют сотрудники ЦСО и отправляют для стерилизации в форвакуумные автоклавы (для нужд всей больницы требуется 8-11 загрузок в день).

«Работа с людьми труднее, чем с инструментами. Надо отвечать за всё», - в заключение сказала скучающая по практике Татьяна Шляхова, начав собирать в ЦСО набор для перевязочного кабинета. Ни один день старшей медсестры и её подопечных не может пройти зря – они всегда видят результат своего труда и после каждого операционного дня даже ставят себе оценки.

Кузница кадров

Итог нашей экскурсии по оперблоку подвел главный врач Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков, который подтвердил, что очень многое зависит именно от того, насколько педантично подойдёт сестра к подготовке операции. Он с гордостью сообщил, что все хирурги, в том числе и иностранные, которые оперировали в стенах псковской больницы, с благодарностью отзывались о работе медицинских сестёр. «Это очень высокая оценка», - заметил главврач. По его мнению, это говорит о хорошей школе подготовки среднего медперсонала, которая ведётся, в том числе, в Псковском медицинском колледже.

Студенты учреждения регулярно проходят практику на базе областной больницы, некоторые из них попадают и в оперблок, но далеко не все остаются там работать. Многие пердпочитают «пересидеть» практику, подготавливая перевязочный материал для операций, однако есть и те, кто заинтересован в работе операционных медсестёр. Студенты приходят в операционные, стоят возле стен (так как некоторые теряют сознание) и наблюдают за работой специалистов, посвятивших свою жизнь медицине.

Кстати, многие псковские врачи, чьи дети решили пойти по стопам родителей, приводят своих чад именно в операционную, которая давно известна как кузница кадров для многих учреждений здравоохранения Псковской области и других регионов. «Наверное, после работы в оперблоке медик уже готов ко всему», - предположила Татьяна Шляхова.

Тем медсёстрам, которые решают остаться именно в оперблоке, после окончания учебного заведения нужно пройти в больнице специализацию и сдать экзамен «у стола». Так, недавно ряды операционных сестёр пополнила Дана Бейметова, недавно окончившая Псковский медколледж. После двух месяцев специализации ей предстояло самостоятельно отработать на операции вместе с хирургами, чётко и без ошибок обеспечивая их деятельность. Дане было немного проще учиться, чем некоторым её предшественницам, так как она пришла уже «подготовленной» - подрабатывала санитаркой в операционном блоке Псковской городской больницы.

Во время учёбы она усвоила, что главное качество, которым должна обладать операционная сестра, – это честность, и, прежде сего, перед собой. Это касается, в первую очередь, стерильности инструмента – никто может и не заметить, что она задела или уронила что-то, но сестра должна контролировать себя и не допускать расстерилизации чего-либо. Ей нужно следить и за количеством инструментов на столе, пересчитывать их перед зашитием раны и немедленно сообщать о недостающих врачам. Приходится наблюдать и за докторами, которые в процессе операции могут что-то упустить и расстерилизоваться. «80% успеха хирурга зависит от сестры – если инструмент стерильный, всё пройдёт правильно. Нужно нести ответственность перед собой», - пояснила Татьяна Шляхова.

Именно об этом должны знать молодые люди, выбирающие профессию врачей или медсестёр. По мнению Анатолия Волкова, треть обучающихся медицинских образовательных учреждений поступили совершенно неосознанно, выбрав профессию по внешним признакам: белым красивым халатам, ухоженным рукам в кольцах и т.д. Главврач подчеркнул, что это идеализированное представление, навеянное современными сериалами.

Мало кто думает о том, что медикам приходится работать в условиях постоянного стресса, и только осознанный выбор сможет задержать их в специальности и помочь достичь успехов. «Когда у доктора горят глаза, он всего достигнет», - уверен Анатолий Волков. У каждого, кто решил пойти в медицину, должна присутствовать потребность в обучении.

И неосознанность выбора приводит к оттоку специалистов в области медицины, наблюдается и дефицит кадров в операционном блоке Псковской областной больницы. К тому же, многие считают, что медсестра – это совсем не престижно, а ведь это древняя и выстраданная профессия, которая требует внимательности, ответственности, и, разумеется, приличного багажа знаний. В связи с этим Анатолий Волков высказал сожаление и недоумение по поводу того, почему выпускники Псковского медицинского колледжа, на которых тратятся бюджетные деньги, не идут в практическое здравоохранение.