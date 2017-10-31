Игорю Батову «надоело за всеми подтирать»

12:25, 31 октября 2017, ПАИ

Общественная организация «Свободный берег», которую возглавлял член Общественной палаты Псковской области Игорь Батов, закрылась как юридическое лицо. Об этом Игорь Батов сообщил на пресс-конференции 31 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информациию

«Последней нашей попыткой была возможность получить гранты на экологическом международном форуме стран Балтийского региона. Мы его не выиграли, причины были чисто бюрократические, мы просто обиделись и закрылись, но деятельность продолжаем», - заверил Игорь Батов.

По его словам, он лично тратил 5-6 тысяч рублей в месяц на экологические мероприятия. «Произошло снижение активности людей, люди просто опускают руки. У нас сейчас нет отчетности, но порядка 30-40 обращений, которые прошли через меня в этом году, было. Это сброс в воду отходов, где-то вырубка и т. д. Мы сейчас пришли к принциу «не за всех нам подтирать». Люди, конечно, стали более равнодушны», - констатировал Игорь Батов.

Он также рассказал об экологическом рейде на остров Залита в Псковском озере. По его словам,КПД от поездки был небольшим из-за отношения к проблеме властей. «И то что нас послали убирать городскую помойку - тоже о чем-то говорит», - добавил Игорь Батов.

Общественник отметил, что вода в Великой стала чрезмерно мутной. «Очень глобальные изменения мутности воды в Великой. Сейчас вот тут нет Сергея Васильева, он подводный охотник, он сказал бы точные цифры. Тот навоз, который мы сливаем в воду, сказывается, берег зарастает. Наличие фекалий в воде имеет прямое влияние на зарастаемость берегов», - уточнил Игорь Батов.