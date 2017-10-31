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Общество

Жителей Пскова защитят от разлива Великой

Жителей Пскова защитят от разлива реки Великой: аукцион на выполнение соответствующих работ проводится в настоящее время. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с посвященной итогам «Года экологии» в регионе пресс-конференции, об этом рассказала зампредседателя Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Татьяна Можжина.

Она также рассказала, что сейчас проходит аукцион по очистке Псковского озера возле деревни Шатово: «Будут реализовываться мероприятия по очистке донных отложений и чтобы озеро сохранило свою привлекательность».

Главным мероприятием 2017 года в этой сфере Татьяна Можжина назвала завершение расчистки реки Оршанки в Новоржевском районе. «263 человека мы защитили от затопления, стоило это около 16 млн», - сообщила она. По ее словам, это позволило комитету проверить, насколько эффективны технологические решения, которые были разработаны проектировщикамию

«Эффективность работы была полностью подтверждена. 5 километров мы расчистили, расширили русло и обеспечили достаточный водный обмен. 263 человека на сегодня там защищены», - резюмировала зампредседателя госкомитета.

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