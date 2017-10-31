Из-за ноябрьских праздников псковичи досрочно получат пенсии и пособия

12:31, 31 октября 2017, ПАИ

Из-за ноябрьских праздников псковичи досрочно получат пенсию, сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Выплатной период в Псковской области начинается с 5 ноября. В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на более ранний срок. Это общее правило и для Почты России, и для банков. Поскольку 5 ноября – это воскресенье, то доставка пенсий и других социальных выплат за 5-е число предприятиями почтовой связи Псковской области будет организована досрочно.

Финансирование кредитных учреждений для зачисления средств на счета получателей пенсий и ЕДВ производится в установленные сроки:

- в Пскове и Псковском районе - 9 числа;

- в остальных районах области - 10 и 22 числа.

Добавим, что на сегодняшний день из 217,1 тысяч пенсионеров, проживающих в регионе, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР получают через отделения почтовой связи 44%, а через кредитные учреждения – 56%.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина», а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту жительства лично или через доверенное лицо (на основании соответствующей доверенности).

Подробнее специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР: 8-800-775-7950.