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Общество

Торжественные мероприятия в честь Дня работников СИЗО и тюрем проходят в Псковской области

В Псковской области проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников СИЗО и тюрем, который отмечается 31 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УФСИН. 

В УФСИН России по Псковской области функционируют два следственных изолятора: СИЗО-1 в городе Пскове - одно из старейших пенитенциарных учреждений России - и СИЗО-2, расположенное в городе Великие Луки. Тюрем в настоящее время в регионе не имеется.

Главной задачей, стоящей перед работниками СИЗО, является создание и обеспечение надежной защиты и изоляции от общества лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Эта деятельность сопряжена с большими эмоциональными и психологическими нагрузками и требует терпения, стойкости духа, справедливости, мужества, отметили в УФСИН.

В пресс-службе ведомства поздравили всех сотрудников СИЗО с профессиональным праздником и пожелали им успехов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и счастья, семейного благополучия, любви близких и всего самого наилучшего».

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