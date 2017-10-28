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Ввоз 18 тонн белорусской капусты запрещён в Себежском районе

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз из Белоруссии партии белокачанной капусты весом 18 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. 

Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.

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