Перенос срока уплаты транспортного налога и выделение земельных участков для инвалидов обсудили парламентарии Северо-Запада

12:51, 31 октября 2017, ПАИ

Председатель областного Собрания (ПОС) депутатов, заместитель председателя Парламентской ассоциации Северо-Запада России Александр Котов и вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский принимают участие в 53-й конференции ПАСЗР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Форум с участием руководителей законодательных органов власти 11-ти субъектов Северо-Западного федерального округа, а также Хабаровского края и Чукотки проходит в Мурманске 30-31 октября.

«Мы очень рады принимать у себя в столице Колького Заполярья конференцию Парламентской ассоциации Северо-Запада России - для нас это большая честь и знаковое событие для региона», - обратилась с приветственным словом к парламентариям губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В своём выступлении глава региона подчеркнула, что более двадцати лет парламентская ассоциация выполняет крайне важную работу как для федерального округа в целом, так и для каждого отдельного региона: «Опыт проведения подобных конференций показывает, что задавшись общей целью, парламентарии способны найти решения острых проблем».

Марина Ковтун отметила, что и на этот раз в повестку парламентского форума включены насущные вопросы, волнующие регионы – это проблема сбалансированности местных и региональных бюджетов, организация любительского рыболовства, социальная защита, в том числе инвалидов и пенсионеров.

Коллег-законодателей также приветствовал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. «Рассмотрение вопросов, связанных с совершенствованием законодательства и выработка единой позиции по проблемам, безусловно, представляет общественную значимость и важность для всех регионов Северо-Запада», - сказал парламентарий, назвав ПАСЗР серьёзной площадкой для обмена информацией, идеями и обсуждения инициатив, которые востребованы и нужны людям.

Перейдя к рабочей повестке, участники конференции обсудили проекты федеральных законов, разработанные региональными парламентами Северо-Запада.

Так, депутаты предложили коллегам из Государственной Думы внести поправки в Налоговый Кодекс РФ, меняющие срок уплаты имущественных налогов и повышающие финансовую устойчивость местных бюджетов и дорожных фондов консолидированных бюджетов субъектов РФ. По мнению региональных законодателей, установленный в настоящее время срок налоговых выплат (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Законопроектом предложено установить срок уплаты транспортного налога, налога на имущества и земельного налога - не позднее 1 октября.

«Таким образом, мы сможем быстрее наполнять бюджеты муниципальных районов и сельских поселений», - отметил важность законодательной инициативы Александр Котов.

Спикер областного Собрания выделил еще один законопроект, поддержанный на конференции в Мурманске – проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ».

Региональные законодатели предложили разделить случаи первоочередного предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своём составе инвалидов, на две категории. В первом случае, когда земля предоставляется под индивидуальное жилое строительство, сохранить принцип нуждаемости. Во втором –когда инвалид хочет бесплатно получить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества, законодательно закрепить недопустимость ограничения права на землю в зависимости от нуждаемости семьи с инвалидом в жилых помещениях.

«Эта тема звучит уже не впервые, - прокомментировал решение парламентской ассоциации Александр Котов. - Сегодня она наконец обрела форму законодательной инициативы. Подготовлены изменения в федеральный закон, которые будет направлены в Государственную Думу».

В целом, Александр Котов отметил, что ПАСЗР – это эффективный парламентский инструмент, которым за долгое время существования ассоциации региональные законодатели научились пользоваться.

«Я бы сказал, что здесь две стороны медали: с одной стороны – это механизм, который помогает продвигать наши законодательные инициативы, с другой – мы должны понимать, что законопроекты, которые мы вносим, должны носить общий характер, и проблемы должны быть близки всем регионам нашей страны. Только в этом случае мы имеем возможность добиться успеха при внесении в Госдуму наших законодательных инициатив», - сказал заместитель председателя Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Александр Котов добавил, что в ходе конференции в устав ПАСЗР были внесены изменения, позволяющие парламентариям напрямую обращаться в Совет законодателей при Совете Федерации.

«Мы надеемся, таким образом ускорить сроки прохождения законодательных инициатив, которые инициируются субъектами РФ», - подытожил спикер Псковского областного Собрания депутатов.