Валентин Каленский избран заместителем председателя постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству

13:04, 31 октября 2017, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Валентин Каленский избран заместителем председателя постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству. Решение было принято на заседании постоянного комитета, которое прошло в Мурманске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

В ходе рабочей встречи члены комитета обсудили состояние и основные направления деятельности в сфере международного сотрудничества регионов Северо-Запада.

Мурманчане рассказали о совместной с зарубежными странами работе по развитию Арктики – это проекты по освоению природных месторождений и Северного морского пути, экологии и безопасности.

Парламентарии из Республики Коми проинформировали коллег о проектах в сферах образования и молодежной политики, культуры и здравоохранения.

Подводя итоги заседания парламентского комитета, Валентин Каленский отметил, что темы, поднятые коллегами из соседних регионов, перекликаются с вопросами, актуальными для приграничной Псковской области.

«Для меня участие в заседании нашего комитета явилось естественным продолжением конференции Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которая была у нас в Пскове на прошлой неделе, - сказал Валентин Каленский. - Там также рассматривались вопросы международного сотрудничества, касающиеся защиты прав и интересов граждан союзных государств России и Белоруссии».

Кроме того, вице-спикер обратил внимание на опыт нашего региона в сотрудничестве с прибалтийскими государствами.

«Мы знаем, что в эти дни в Пскове находятся представители деловых кругов Латвии, которые ищут контакты для сотрудничества. В последнее время многие экономические связи были потеряны, и нашим зарубежным партнёрам казалось, что эти связи не очень им и нужны, но жизнь показала обратное – международное сотрудничество необходимо», - отметил Валентин Каленский.

Парламентарий подчеркнул, что ряд наработок в сфере межгосударственного партнёрства, реализованных в соседних регионах Северо-Запада, могут быть спроецированы и на Псковскую область. В частности, Валентин Каленский выделил, по его мнению, интересный и перспективный образовательный проект по направлению целевых стипендиатов вузов на профессиональную стажировку в соседние государства.