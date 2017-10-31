«Антивирусная эстафета» объединила 70 пушкиногорских школьников

13:32, 31 октября 2017, ПАИ

«Антивирусная эстафета» состоялась в Пушкинских Горах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, профилактическая акция под эгидой стражей порядка объединила более 70 учащихся.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД совместно с клубом досуга и развития «Парадокс» провели акцию в Пушкиногорской средней школе имени А. С. Пушкина. Целью встречи стало привлечение подростков к занятиям физической культурой и спортом, а также пропаганда здорового жизни. В рамках «Антивирусной эстафеты» полицейские провели с детьми профилактические беседы в игровой форме, рассказали о преимуществах здорового образа жизни, занятий физической культурой. Школьники отгадывали загадки и решали кроссворды, которые пропагандируют негативное отношение к наркотикам, табакокурению и употреблению алкоголя.

Завершились соревнования эстафетой. «В ходе акции ее участники показали отличную физическую подготовку, проявили должную смекалку. Хорошая музыка и веселое настроение стали добрыми спутниками ребят», - заключили в УМВД.