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Общество

Четыре года условно получил житель Стругокрасненского района за контрабанду анаболиков

В Стругокрасненском районе местный житель получил четыре года условного срока за контрабанду и сбыт анаболических стероидов в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Стругокрасненского района.

По данным следствия, в ноябре 2016 года в Стругокрасненском районе местный житель почтой перевез из Белоруссии крупную партию запрещенных анаболических стероидов и планировал сбыть их знакомому, но был задержан полицией.

Прокурор Стругокрасненского района поддержал государственное обвинение по данному уголовному делу. Приговором Стругокрасненского суда местный житель был признан виновным по статье 226.1 и статье 234 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор суда не вступил в законную сиду. 

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