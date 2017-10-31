В Бобровском доме-интернате откроются учебно-трудовые мастерские

14:04, 31 октября 2017, ПАИ

В Бобровском доме-интернате для умственно-отсталых детей, расположенном в Печорском районе, планируется открыть учебно-трудовые мастерские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Речь об этом шла 31 октября на встрече начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армена Мнацканяна и представителей Союза специальных педагогов Германии.

Проект станет одним из первых, который будет реализован областными властями совместно с Союзом специальных педагогов Германии в рамках развития инклюзивного образования и социализации особенных детей в обществе. Он предполагает обучение воспитанников первичным навыкам производства, ведения быта и подсобного хозяйства.

По словам федерального управляющего Союза Марии Анны Шардт, проект будет реализован в несколько этапов. Первоначально планируется провести профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и воспитателей дома-интерната. Обучение будет проходить как в Германии, так и в Псковской области. Этот вопрос возьмет на себя немецкая сторона.

Псковская область по договоренности подберет подходящее помещение для мастерских, обеспечит его ремонт и оснащение. Полностью реализовать проект планируется к концу декабря 2018 года.

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян подчеркнул значимость реализации данного проекта, отметив, что обучение детей с особенностями развития первичным навыкам самостоятельной жизни поможет им комфортно чувствовать себя как в приемной семье, так и в обществе.

Также в ходе рабочей встречи участники обменялись опытом работы социальных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.