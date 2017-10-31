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Общество

Осадки и температура около нормы ожидается в Псковской области в ноябре

В ноябре в Псковской области среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, месячная сумма осадков будет находиться в пределах 110-150% от нормы. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега, дождя и мокрого снега.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в первой половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +2…+7 градусов, в отдельные дни с понижением до -1…+4. Преобладающие ночные температуры составят -2… +3 градуса, в отдельные ночи возможно понижение до -2…-4.

Во второй половине месяца днём ожидается -1…+4 градуса, к концу месяца возможно понижение температуры до -2…-4. Ночные температуры прогнозируются 0…-5 градусов, к концу месяца возможно понижение до -8…-10. При смене атмосферных фронтов могут усилиться ветры до 15-18 метров в секунду с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах ожидаются около нормы для данного периода. Ухудшение гидрологической обстановки в ноябре, опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются. Установление полного ледостава на реках и озерах области в зимний период ожидается в третьей декаде декабря - первой декаде января.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

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