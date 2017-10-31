Псковское соединение ВДВ претендует на статус «ударного»

14:31, 31 октября 2017, ПАИ

До конца года в Воздушно-десантных войсках планируется сформировать «ударные» подразделения, обеспеченные современными средствами вооружения и военной техники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, на почетный титул претендуют подразделения Псковского, Ивановского, Тульского, Новороссийского, Улан-Удинского, Ульяновского соединений ВДВ.

Всего в ВДВ по итогам периода обучения может появиться еще более 15 «ударных» подразделений, которые станут примером для других воинских частей и соединений Вооруженных Сил России. Этим подразделениям предстоит проявить лучшие показатели по уровню боевой подготовки личного состава.

В настоящее время в ВДВ имеется уже 5 таких подразделений из Ивановского, Камышинского, Тульского, Ульяновского и Псковского соединений ВДВ. Эти подразделения оснащены новейшими автоматизированные средствами управления, огневого поражения и разведки.

В дальнейшем «ударные» подразделения ВДВ будут оснащаться в приоритетном порядке легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением, превосходящим по всем показателям зарубежные аналоги.