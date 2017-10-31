Замдиректора новой псковской школы в Борисовичах: Молодые педагоги пришли к нам осознанно

14:47, 31 октября 2017, ПАИ

«Молодые педагоги пришли работать к нам в школу осознанно», - заявила заместитель директора Псковской инженерно-лингвистической гимназии Елена Яковлева сегодня, 31 октября, на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти учебного года 2017/2018, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, педагогический опыт приобретается только в работе, но Елена Яковлева также отметила, что теории и университетской практики в школе недостаточно.

В свою очередь, директор школы № 9 Елена Зубарева выразила озабоченность образования детей с ограниченными возможностями. В школе обучаются 19 таких детей, для которых предусмотрена индивидуальная программа реабилитации. «У нас современный тренажер зал, задействована сенсорная комната, педагоги-психологи», - добавила она.

«Дети могут учиться у нас дистанционно - по показаниям врача. Есть также опыт инклюзивного образования. Мы работаем с детьми с задержкой психического развития и тяжелыми речевыми нарушениями. Мы не сталкивались с проблемами между обычными одноклассниками и ребятами с ограниченным возможностями здоровья. К тому же мы ведем большую подготовительную работу», - рассказала Елена Зубарева.