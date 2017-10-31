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Спорт

Псковская команда заняла 41-е место на соревнованиях третьего этапа фестиваля ГТО в Крыму

Представители Псковской области заняли 41 место в общекомандном зачете на III этапе Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, который проходил в международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Команду региона представляли 8 школьников из 6 муниципалитетов: Данила Никифоров  и Сиевуш Рахимов (Псков); Лия Образцова и Анастасия Николаева (Островский район), Виктория Пешко (Пустошкинский район), Леонид Ковалев (Дедовичский район), Алексей Маньшин (Порховский район), Анастасия Голубева (Куньинский район).

В отдельных видах программы псковская область заняла следующие места: 8 - в метании мяча, 9 - в беге на 60 м,12 - в прыжках в длину с места, 14 - в беге на 1500 м, 38 - в беге на 2000 м, 48 - в подтягивании на высокой перекладине, 49 - в сгибании и разгибании рук в упоре лежа, 54 - в стрельбе из пневматической винтовки, 77 - в плавании (50 м)

Лучшее личное место в многоборье завоевала Виктория Пешко, она заняла 38 место из 169 среди девушек 13-15 лет (IV ступень). Анастасия Голубева стала второй в метании мяча – 48,62 м, а Анастасия Николаева получила «серебро» в беге на 1500 м – 5.18 (III ступень). Виктория Пешко также заняла 6 место из 169 (IV ступень) в прыжках в длину с места – 238 см и 14 место в беге на 60 м – 8,34. Лия Образцова завоевала  14 место из 169 (IV ступень) в метании мяча 46,48 м и 14 место в беге на 60 м – 8,4, а Сиевуш Рахимов – 21 место из 164 (III ступень) в беге на 60 м – 8,59.

 6 ноября состоится закрытие фестиваля.

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