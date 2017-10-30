«Наблюдатели Петербурга» работают на выборах главы Гдовского района

14:50, 31 октября 2017, ПАИ

Общественная организация «Наблюдатели Петербурга и Северо-Западного региона» в связи с проведением досточных выборов главы Гдовского района провела учебу для членов участковых избирательных комиссий. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, занятия провела член Совета организации Галина Культиасова. Обсуждались вопросы по голосованию вне помещений, проведению досрочного голосования, а также по оборудованию помещений избирательных комиссий.

Напомним, что наблюдение за днем голосования в Псковской области 10 сентября от этой общественной организации велось в Локнянском, Дедовичском и Островском районах.

Избирательная комиссия Псковской области выразила признательность за обеспечение объективного гражданского контроля со стороны членов комиссий с правом совещательного голоса от Псковского регионального отделения политической партии «Яблоко» и отдельных кандидатов, выдвинутых в порядке смовыдвижения. Учитывая долгосрочное и плодотворное сотрудничество и изложенные общественной организацией рекомендации по обучению членов УИК, областной избирком пригласил представителей организации в рамках подготовки и проведения предстоящих избирательных кампаний в Псковской области принять участие в мероприятиях по повышению правовой культуры и обучению организаторов выборов на свойственных организации основах альтруизма, а также принять участие в процессе совершенствования избирательного законодательства в Псковской области.

В свою очередь, «Наблюдатели Петербурга» поблагодарили региональный избирком и подтвердили готовность принять участие в мероприятиях по проведению обучения организаторов выборов.

По мнению председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова, общественное наблюдение на выборах необходимо усилить. Он считает, что чем больше людей будет вовлечено в процесс обучения и чем больше людей будут разделять гражданскую ответственность за проведение процедуры голосования, в том числе, через институт наблюдателей, тем выше степень доверия к выборам и их результатам.

«Мы будем и в дальнейшем поддерживать разумные инициативы и предложения всех участников избирательного процесса и создавать благоприятную среду для улучшения избирательной системы региона», - добавил Николай Цветков.