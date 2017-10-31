Над выработкой «гимназического духа» работают в новой псковской школе в Борисовичах

15:06, 31 октября 2017, ПАИ

«Мы много работаем на сплочение ученического и педагогического коллектива, на создание эффективной команды. Ведь важно, чтобы среди учеников появился «гимназический дух», - заявила заместитель директора Псковской инженерно-лингвистической гимназии Елена Яковлева сегодня, 31 октября, на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти учебного года 2017/2018, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Яковлевой, коллектив школы работает над тем, чтобы информация доходила до учеников вовремя, чтобы «все были охвачены». «Перед нами стоит задача - освоить новое интересное оборудование. Есть оборудование в том числе для детей с особенностями развития. Перспектив и работы впереди еще много», - добавила замдиректора.

Елена Яковлева также отметила, что инженерное и лингвистическое направления развернутся в школе в «полном масштабе».