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Общество

Над выработкой «гимназического духа» работают в новой псковской школе в Борисовичах

«Мы много работаем на сплочение ученического и педагогического коллектива, на создание эффективной команды. Ведь важно, чтобы среди учеников появился «гимназический дух», - заявила заместитель директора Псковской инженерно-лингвистической гимназии Елена Яковлева сегодня, 31 октября, на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти учебного года 2017/2018, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Яковлевой, коллектив школы работает над тем, чтобы информация доходила до учеников вовремя, чтобы «все были охвачены». «Перед нами стоит задача - освоить новое интересное оборудование. Есть оборудование в том числе для детей с особенностями развития. Перспектив и работы впереди еще много», - добавила замдиректора.

Елена Яковлева также отметила, что инженерное и лингвистическое направления развернутся в школе в «полном масштабе». 

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