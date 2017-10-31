Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

15:00, 31 октября 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с призером Чемпионата мира по панкратиону псковичом Глебом Шадриным и президентом Федерации грэпплинга и панкратиона Псковской области Андреем Зеленко.

Накануне псковский спорсмен представлял Россию на Чемпионате мира по панкратиону (виду спортивного единоборства) в Сочи, турнир закончился в минувшие выходные. И впервые пскович поднялся на пьедестал таких соревнований - Глеб Шадрин завоевал серебряную медаль.

В прямом эфире проекта ПАИ-live он и его наставник расскажут о том, «как это было», как развивается новый для Псковской области вид единоборств — панкратион. Свои вопросы Глебу Шадрину и Андрею Зеленко можно оставить на странице ПАИ-live.