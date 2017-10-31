0
16:40
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
16:36
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области
16:07
«Лежачего полицейского» в «Парадном квартале» Пскова предложат установить застройщику
15:00
Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:12
Осадки и температура около нормы ожидается в Псковской области в ноябре
13:57
«Отцы Хороших Звуков» номинированы на «Народное признание - 2017»
13:37
В Театрально-концертной дирекции создадут отдел по подготовке к Ганзе-2019
Еще новости
Общество

Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с призером Чемпионата мира по панкратиону псковичом Глебом Шадриным и президентом Федерации грэпплинга и панкратиона Псковской области Андреем Зеленко.

Накануне псковский спорсмен представлял Россию на Чемпионате мира по панкратиону (виду спортивного единоборства) в Сочи, турнир закончился в минувшие выходные. И впервые пскович поднялся на пьедестал таких соревнований - Глеб Шадрин завоевал серебряную медаль.

В прямом эфире проекта ПАИ-live он и его наставник расскажут о том, «как это было», как развивается новый для Псковской области вид единоборств — панкратион. Свои вопросы Глебу Шадрину и Андрею Зеленко можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО) Смена губернатора Псковской области не ослабит сотрудничество региона с Белоруссией Отношения Псковской области и Белоруссии в строительной сфере серьёзно продвинулись, считает Александр Соловьев Начался ПАИ-live с замначальника Главного управления России (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября На сайте ПАИ стартовала трансляция встречи «Псков-747» с ивановским «Текстильщиком» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) ПАИ проведёт прямую трансляцию матча между «Псков-747» и «Текстильщиком» Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО) 10-15% составляет доля детского туризма в общем потоке гостей Псковской области Представитель туриндустрии о подготовке Пскова к Ганзе-2019: Пока мы на самой начальной стадии
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
31 октября 2017
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области
31 октября 2017
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области
«Лежачего полицейского» в «Парадном квартале» Пскова предложат установить застройщику
31 октября 2017
«Лежачего полицейского» в «Парадном квартале» Пскова предложат установить застройщику
Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
31 октября 2017
Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Осадки и температура около нормы ожидается в Псковской области в ноябре
31 октября 2017
Осадки и температура около нормы ожидается в Псковской области в ноябре
«Отцы Хороших Звуков» номинированы на «Народное признание - 2017»
31 октября 2017
«Отцы Хороших Звуков» номинированы на «Народное признание - 2017»
В Театрально-концертной дирекции создадут отдел по подготовке к Ганзе-2019
31 октября 2017
В Театрально-концертной дирекции создадут отдел по подготовке к Ганзе-2019 4
Игорю Батову «надоело за всеми подтирать»
31 октября 2017
Игорю Батову «надоело за всеми подтирать»

Идет загрузка...