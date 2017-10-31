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Общество

Преподавание астрономии возобновят псковские школы в 2018 году

В следующем году в псковских школах планируется возобновить преподавание астрономии. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти учебного года 2017/2018, которая проходит сегодня, 31 октября.

Директор школы № 9 Елена Зубарева рассказала, что преподаванием данного предмета в учреждении займется физик, который раньше уже учил школьников астрономии.

Заместитель директора Псковской инженерно-лингвистической гимназии Елена Яковлева сообщила, что в учреждении также есть возможности ввести данный предмет в 2018 году.

Начальник Управления образования Александр Седунов добавил, что приобретены новые учебники по астрономии, которые качественно отличаются от тех, «которые помнят люди, заканчивавшие советскую школу». «Они красочные, интересные. Уверен, что у большинства детей этот предмет вызовет интерес», - сказал он.

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