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Спорт

Волейболисты Псковского агротехнического колледжа стали лучшими на областных соревнованиях

В Псковской области завершился очередной вид VIII-й Спартакиады учреждений среднего профессионального образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки региона, Псковский агротехнический колледж принимал соревнования юношеских команд по волейболу. Первое место завоевали учащиеся агротехнического колледжа, второе - спортсмены из колледжа ПсковГУ. Третье место разыграли между собой три великолукские команды, лучшими стали юноши из Великолукского филиала ПсковГУ.

Следующие виды программы состоятся в спорткомплексе Великолукского техникума железнодорожного транспорта имени К. С. Заслонова. 15 ноября пройдут соревнования по мини-футболу (юноши), 22 ноября встретятся волейбольные команды девушек, а в декабре после соревнований  баскетболистов (юноши и девушки) определятся места команд по итогам областной спартакиады.

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