Псковичка завоевала третье место на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

19:10, 31 октября 2017, ПАИ

Псковская спортсменка Елизавета Степанова завоевала третье место в весе до 48 кг на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин памяти мастеров спорта О. Мартынюк, Н. Головина, А. Шаболды, которые прошли в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) с 27 по 30 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Спарринги проходили по круговой системе. По словам тренера псковички Дмитрия Мишина, спортсменка только восстанавливается после травмы и, так как в одной из схваток провела на ковре 14 минут на тайбрейке вместо 4-х обычного поединка, не смогла добиться золотого успеха.