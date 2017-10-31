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Общество

Александр Седунов: В псковских школах практически 100% обеспеченность учебниками

«По всем школам у нас практически 100% обеспеченность учебниками. Это принципиальная задача», - заявил руководитель областного Управления по образованию Александр Седунов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти учебного года 2017/2018, которая проходит сегодня, 31 октября.

Александр Седунов также сообщил, что в Пскове уже готова программа работы университетского лицея. «Мы готовы к началу ее реализации», - заверил он. При этом здание на Некрасова, 24, в котором предполагается разместить лицей, находится «в процессе передачи». «Окончательного документа из министерства мы еще не получили», - сообщил начальник управления образования.

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