0
17:00
Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры
17:00
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле
13:20
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
14:07
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
20:51
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
10:00
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
09:08
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Еще новости
Происшествия

7 трансформаторных подстанций были «погашены» в Великих Луках в результате аварии

Дежурные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» восстановили электроснабжение в Великих Луках по улицам М. Жукова, ул. Ставского, ул. Стадионная, ул. Корниенко, ул. Зеленая, ул. Дворецкая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, по состоянию на 13:27 все потребители были запитаны. Социально-значимых объектов в зоне отключений не было.

По информации Центра управления сетями «Псковэнерго», сегодня в 12:10, в Великих Луках произошло отключение кабельной линии электропередачи 6 кВ, в результате были погашены 7 трансформаторных подстанций. На месте работали специалисты производственного отделения «Южных электрических сетей», которые оперативно выполнили необходимые переключения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры
28 октября 2017
Великолучанин осуждён за мошенничество при продаже квартиры 1
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле
27 октября 2017
Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле 1
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
27 октября 2017
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 3
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
23 октября 2017
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
23 октября 2017
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
23 октября 2017
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5

Идет загрузка...