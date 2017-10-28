7 трансформаторных подстанций были «погашены» в Великих Луках в результате аварии

15:23, 31 октября 2017, ПАИ

Дежурные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» восстановили электроснабжение в Великих Луках по улицам М. Жукова, ул. Ставского, ул. Стадионная, ул. Корниенко, ул. Зеленая, ул. Дворецкая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, по состоянию на 13:27 все потребители были запитаны. Социально-значимых объектов в зоне отключений не было.

По информации Центра управления сетями «Псковэнерго», сегодня в 12:10, в Великих Луках произошло отключение кабельной линии электропередачи 6 кВ, в результате были погашены 7 трансформаторных подстанций. На месте работали специалисты производственного отделения «Южных электрических сетей», которые оперативно выполнили необходимые переключения.