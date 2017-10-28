За продажу пива подростку псковичка предстанет перед судом

19:18, 31 октября 2017, ПАИ

В Пскове в суд направлено уголовное дело в отношении продавца одного из магазинов розничной торговли, продавшего алкоголь несовершеннолетнему. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что 28 апреля 53-летняя женщина, являющаяся продавцом магазина «Бирка», будучи 17 февраля привлеченной к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ за продажу алкогольной продукции подростку, повторно осуществила розничную продажу 16-летнему молодому человеку пива с содержанием этилового спирта 4,6%.

Уголовное дело по статье 151.1 УК РФ направлено мировому судье судебного участка №38 города Пскова для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 рублей до 800 тыс. рублей, заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.