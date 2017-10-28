Штраф заплатит пскович за ложную справку для получения оружия
39-летний пскович заплатит 30 тысяч рублей штрафа за использование заведомо подложного медицинского свидетельства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.
В суде установлено, что 27 сентября 2016 года мужчина, состоящий на учете в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» с диагнозом «олигофрения в степени умеренно-выраженной дебильности» и имеющий медицинские противопоказания для получения лицензии на приобретение оружия, предъявил сотруднику полиции заведомо подложное медицинское заключение об отсутствии каких-либо заболеваний.