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Политика

Досрочное голосование на выборах главы Гдовского района начнётся 1 ноября

1 ноября начинается досрочное голосование на досрочных выборах главы Гдовского района, которые состоятся 12 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

С 1 по 7 ноября можно будет проголосовать в территориальной избирательной комиссии (ТИК), а с 8 по 11 ноября – в участковых избирательных комиссиях(УИК).

В связи с этим 19 октября ТИК Гдовского района приняла постановление об усилении контроля по досрочному голосованию, в котором указала участковым избирательным комиссиям на необходимость тщательной оценки причин, которые избиратели указывают в заявлениях о возможности проголосовать досрочно, на предмет их уважительности.

Также ТИК рекомендует УИК коллегиально рассматривать заявления избирателей о возможности проголосовать досрочно, если указанная причина подлежит сомнению, и свои решения отражать протокольно.

Напомним, избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении соответствующей избирательной комиссии.

Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования.

В соответствии с Избирательном кодексом Псковской области, «иные уважительные причины» вправе рассмотреть избирательная комиссия и своим решением признать уважительной причину избирателя для досрочного голосования или отказать ему, если посчитает неуважительной.

Для досрочного голосования избиратель должен иметь при себе паспорт.

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