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Общество

Призер Чемпионата мира по панкратиону: Этот спорт может научить тебя думать

«В панкратионе можно научится думать», - заявил призер Чемпионата мира по панкратиону пскович Глеб Шадрин сегодня, 31 октября, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По словам Глеба Шадрина, сначала он начал заниматься смешанными единоборствами и направленность была на ММА, но позже ему рассказали о панкратионе: «Есть очень интеллектуальные бойцы, которые выигрывают за счет интеллекта, делают это технично, красиво. Я хочу двигаться и развиваться умственно в этом спорте. Если сразу пойти в смешанные единоборства, то это будет совершенно другое. Ты сначала сможешь научится делать элементарные удары, потом идет меньше компрессии, морального давления, ты сможешь думать, стать уже думающим бойцом». 

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