До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября

18:53, 31 октября 2017, ПАИ

1 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит -5…0 градусов, днем -2…+3.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.