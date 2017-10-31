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Общество

Псковские активисты ОНФ организовали исторический квест

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» приняли участие в организации и проведении исторического квеста для школьников поселка Палкино. Мероприятие собрало около 40 учащихся старших классов Палкинской средней школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Цель квеста – представить ребятам новую для них информацию о партизанском движении на территории Северо-Запада в годы Великой Отечественной войны в процессе увлекательной приключенческой игры.

«Мы пригласили принять участие в квесте старшеклассников, сделав объявление в школе. В день проведения мероприятия пришли не только взрослые школьники, но и семиклассники. Из участников было сформировано семь команд, каждая из которых получила маршрутный лист с заданиями. Местом проведения квеста стало здание школы, в кабинетах на третьем этаже мы организовали «станции». Чтобы «прибыть на станцию», необходимо было изучить «легенду» – исторические данные с датами и описанием подвигов партизан. Ребята в процессе игры узнали много информации о семи партизанских бригадах, действовавших на территории Северо-Запада в годы Великой Отечественной войны», – рассказала член регионального штаба ОНФ Наталья Плявинская.

Мероприятие проходило в течение двух часов и включало в себя множество заданий на логическое мышление, знания, сообразительность. «Например, был топографический конкурс – ребятам нужно было правильно расшифровать карты местности. Также читали зашифрованное азбукой Морзе послание. Был конкурс, где пришлось потрудиться над соотнесением документальных фактов с привязкой к конкретному городу. Задания оценивались в баллах по станциям. Победила команда, которая набрала больше баллов. Подобные мероприятия необходимы для патриотического воспитания ребят. Кроме того, это интересная и познавательная форма организации досуга. Проведение мероприятия стало возможным благодаря помощи участников всероссийского движения «Волонтеры Победы», – пояснила Плявинская.

Активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» планируют провести подобные акции в других районах региона.

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