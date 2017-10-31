Региональный этап конкурса «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» стартует в Псковской области

16:32, 31 октября 2017, ПАИ

В Псковской области стартует региональный этап творческого конкурса «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей», посвященного Году экологии в России. С инициативой его проведения выступил федеральный проект «Единой России» «Детские сады - детям», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Конкурс организован для привлечения внимания дошкольников к проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня экологической культуры воспитанников детских садов и эффективности работы дошкольных образовательных учреждений в сфере экологического воспитания детей в рамках Года экологии в РФ. Поучаствовать в нем могут воспитанники детских садов в возрасте от 3 до 7 лет. Каждый подает на конкурс только один рисунок, выполненный индивидуально, в формате А4 на бумаге, картоне, ватмане с использованием цветных карандашей, мелков, акварели, гуаши. Для ребят предусмотрены четыре номинации: «Земля - наш Дом», «Природа будущего», «Моя малая Родина», «Сохраним природу вместе».

До 10 ноября работы нужно предоставить по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 8, в региональную конкурсную комиссию, которой предстоит отобрать не более трех лучших рисунков. Рисунки-победители областного этапа конкурса будут размещены на сайте регионального отделения партии «Единая Россия», а их авторам планируется вручить призы.

На втором этапе представленные на конкурс рисунки размещаются на официальной странице федерального партийного проекта «Детские сады – детям» в социальной сети «ВКонтакте», где с 18 по 30 ноября пользователи смогут проголосовать за понравившиеся работы. Победителями станут участники, получившие наибольшее количество отметок «Мне нравится» под фотографией. Они будут определены до 15 декабря, награждены дипломами и подарками. Всего устанавливаются 10 призовых мест.

«Проведение творческого конкурса в рамках партийного проекта «Детские сады - детям» «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» является еще одной формой воспитательного процесса юных граждан нашей страны. Нужно с юного возраста прививать любовь к природе, к нашему дому, к сохранению и приумножению природных богатств. Ждем активного участия ребят нашей области, а также заинтересованности родителей», - сказала депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор федерального партийного проекта «Детские сады - детям» Лидия Драгунова. Она уточнила, что в состав жюри, которое будет оценивать работы детей, входят работники дошкольных учреждений, заслуженные художники России, фотохудожники.

Напомним, в начале года партпроект «Детские сады - детям» разработал план просветительских мероприятий для воспитанников ДОУ, который состоял из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Детям дошкольного возраста объяснялось, что такое мусор и отходы, в чем разница, как сохранить природу и сделать мир краше. Заключительным мероприятием стал конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей».

Партийный проект «Единой России» «Детские сады – детям», реализация задач которого рассчитана на период с 2017 по 2022 годы, направлен на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях. Партпроект держит на контроле выплату зарплат работникам детских садов, оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество, уделяет большое внимание повышению статуса профессии «воспитатель» в российском обществе.