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Общество

Участники тура по новостройкам получили ипотечный расчет от Сбербанка по ставке 7,4% годовых

Специалисты Сбербанка в Пскове проконсультировали участников тура по новостройкам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе финансовой организации. Будущие новоселы в рамках экскурсии ознакомились с квартирами в ЖК «Образцовый квартал», «Европа» и «Пятый элемент», на месте оценили местоположение, уровень отделки и инфраструктуру, а также получили ипотечный расчет по сниженной ставке 7,4% годовых.

Такая ставка годовых действует на объекты партнеров-застройщиков при условии оформления электронной регистрации прав собственности и страховании жизни и здоровья заемщика.

В Пскове и области сниженная ставка распространяется на следующие объекты недвижимости: ООО «СпецПроектЖилСтрой»: ЖК «Европа», деревня Борисовичи, улица Венская, дома №3, №5; ООО «ЛУГ-строй»: деревня Борисовичи, улица Пражская, дом 8/12; ООО «Псковская Сетевая Компания»: город Великие Луки, улица Гоголя, 15.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».

Проектные декларации размещены на сайтах http://novostroy60.ru и http://scandidom.com/.

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