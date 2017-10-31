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Общество

Президент федерации панкратиона Псковской области: 90% всех соревнований мы посещаем за свой счет

«90% всех соревнований по панкратиону мы посещаем за свои средства», - рассказал президент Федерации грэпплинга и панкратиона Псковской области Андрей Зеленко сегодня, 31 октября, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, Федерация этого спорта в Псковской области еще очень молодая и находится в стадии развития. Федерация взаимодействует с Государственным спортивным комитетом региона.

«Мы стартанули три года назад в Себеже, с Чемпионата и Первенства Псковской области. За это время умудрились пять раз стать призерами Кубка России», - рассказал Андрей Зеленко.

Президент Федерации панкратиона также отметил, что этот вид спорта очень древний и был олимпийским, а в России он возродился в 1990-х годах. 

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